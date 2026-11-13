L’Umbria è una regione ricchissima di cucine, prodotti, territori e tradizioni. Ma quali sono i piatti che, pronunciati o portati a tavola, riescono immediatamente a dire “Umbria”? È intorno a questa domanda che Umbriamoci APS, insieme all’Istituto Alberghiero Assisi, sta provando a costruire qualcosa che va oltre l’organizzazione di singoli eventi: un percorso culturale capace di dare maggiore riconoscibilità alla cucina regionale, senza cancellare la straordinaria varietà delle sue identità locali. Un progetto che entrerà nel vivo tra il 16 e il 20 novembre, in quella che può essere considerata una vera e propria settimana dell’identità gastronomica dell’Umbria.

Lunedì 16 novembre, all’Istituto Alberghiero Assisi, si svolgerà infatti la prima edizione del concorso gastronomico “Il Piatto Identitario dell’Umbria – Giovani Chef Umbri 2026”, al quale prenderanno parte studenti degli Istituti Alberghieri umbri aderenti all’iniziativa: Assisi, Città di Castello, Terni e Orvieto. A loro non sarà chiesto semplicemente di preparare un buon piatto. Dovranno scegliere, realizzare e raccontare una preparazione che, secondo la loro sensibilità, possieda la forza necessaria per rappresentare l’Umbria. A presiedere la Giuria sarà Giorgio Barchiesi detto “Giorgione”, affiancato dallo chef stellato Giulio Gigli, dallo chef Alessio Algherini e da Monica Pannacci, food creator e comunicatrice gastronomica.

Quattro giorni dopo, venerdì 20 novembre, il percorso arriverà a Ca’ Rapillo di Spello, dove il Festival della Cucina Umbra – “I piatti che raccontano la nostra terra” porterà al pubblico la Carta d’Identità Gastronomica dell’Umbria attraverso un convivio costruito attorno ad alcune delle preparazioni che ne fanno parte. Venerdì 20 novembre, a Ca’ Rapillo di Spello, il Festival della Cucina Umbra – “I piatti che raccontano la nostra terra” porterà alcuni dei piatti della Carta direttamente al pubblico. Dagli antipasti – torta di formaggio con capocollo, crostini umbri di fegatini con cipolla di Cannara caramellata, lenticchie umbre con pecorino, torta al testo con coratella – si passerà alla zuppa di farro di Monteleone, agli gnocchi di patate al sugo d’oca, al coniglio in porchetta, per arrivare alla rocciata e alla crescionda. Si tratta del primo nucleo di 24 piatti nato da un lavoro collettivo che ha coinvolto ristoratori, chef, Unione Regionale Cuochi, Università dei Sapori di Perugia, Istituti Alberghieri umbri, professionisti ed esperti del settore.