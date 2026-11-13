Il forte maltempo che da ieri (12 novembre) ha interessato anche l’area dello spoletino ha, tra gli altri danni, praticamente abbattuto le barriere del cantiere Rfi, aperto da poco per riqualificare l’area antistante la stazione ferroviaria. Una situazione che comporterà la perdita di posti auto e che ha sollevato l’ira di residenti, commercianti e pendolari che in pochi giorni, come anticipato ieri da Tuttoggi, hanno raccolto oltre 700 firme.

Sulla vicenda tornano i consiglieri comunali di Alleanza civica, Alessandra Dottarelli e Gianmarco Profili, che intimano al sindaco e alla giunta di aprire subito un tavolo di confronto con la popolazione.

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Questo il testo inviato stamani: “Ieri sono arrivati i mezzi e, con ogni probabilità, nei prossimi giorni prenderanno il via i lavori nell'area antistante la stazione ferroviaria. Una notizia che preoccupa e che, soprattutto, lascia l'amaro in bocca a chi in questi mesi ha cercato di richiamare l'attenzione dell'Amministrazione su una questione tutt'altro che secondaria: la progressiva riduzione dei parcheggi in una zona che già oggi soffre di una carenza cronica di posti auto.

Come Gruppo comunale di Alleanza Civica, riteniamo doveroso tornare sulla vicenda e rivolgere un appello pubblico all'Amministrazione. Lo facciamo dopo una mozione approvata dal Consiglio comunale mesi fa, dopo circa 700 firme raccolte in pochissimi giorni e dopo che, la scorsa estate, lo stesso Sindaco aveva manifestato la disponibilità a intervenire per valutare alcune modifiche parziali al progetto. Eppure, ad oggi, non abbiamo visto alcun risultato concreto. Nessuna soluzione condivisa, nessuna modifica sostanziale, nessuna risposta capace di rassicurare cittadini e attività commerciali.

Si procede con un intervento che comporterà la perdita di circa 20 posti auto, tra strisce blu e parcheggi a disco orario, senza aver prima individuato una soluzione alternativa. È questo il modo di affrontare un problema che riguarda centinaia di cittadini?

Sia chiaro: nessuno mette in discussione la necessità di riqualificare l'area antistante la stazione. È un obiettivo condivisibile e necessario. Ma riqualificare non può significare ignorare le esigenze di chi vive, lavora e frequenta quotidianamente quella zona. Le proposte per conciliare la riqualificazione con il mantenimento di un adeguato numero di parcheggi le abbiamo avanzate. Purtroppo, fino ad oggi, l'Amministrazione non le ha prese in considerazione.

Chiediamo quindi al Sindaco e alla Giunta di intervenire immediatamente nei confronti di RFI, aprendo un confronto concreto per individuare una mediazione che consenta di coniugare le esigenze di riqualificazione con quelle della sosta. Una stazione ferroviaria è, per sua natura, un nodo di interscambio modale. Proprio per questo dovrebbe essere dotata di un'adeguata disponibilità di parcheggi, a servizio di pendolari, viaggiatori e cittadini. Ridurli ulteriormente, senza prevedere alternative, significa andare nella direzione opposta rispetto alle necessità di chi utilizza quotidianamente il trasporto ferroviario.

E le conseguenze non si fermeranno all'area della stazione. La sottrazione di ulteriori posti auto rischia di riversare la domanda di sosta su viale Trento e Trieste e via Cerquiglia, con un effetto a catena che produrrà inevitabilmente maggiori disagi per i residenti, difficoltà per chi lavora nella zona e ripercussioni sulle attività commerciali, già chiamate a fare i conti con una situazione complessa.

Per queste ragioni rivolgiamo all'Amministrazione un invito preciso: fermatevi un momento, prima che i lavori rendano tutto più difficile, e organizzate un incontro pubblico direttamente nell'area interessata. Venite sul posto, incontrate cittadini, residenti e commercianti. Ascoltate le loro ragioni e verificate concretamente quali saranno gli effetti di questo progetto sulla vita quotidiana del quartiere.

Non si può amministrare una città senza confrontarsi con chi la vive. E non si può pensare che circa 700 firme, una mozione approvata dal Consiglio comunale e le preoccupazioni espresse da un intero territorio possano essere semplicemente ignorate.

Non chiediamo di fermare la riqualificazione della stazione. Chiediamo di farla bene, con equilibrio, buon senso e rispetto delle esigenze della comunità. C'è ancora la possibilità di trovare una soluzione. Ma serve la volontà politica di aprire un confronto vero, di ascoltare e, se necessario, di rivedere le scelte compiute. Sindaco, Giunta, non lasciate cadere questo appello. Prima di procedere, venite ad ascoltare i cittadini e a rendervi conto direttamente dei disagi che questo progetto rischia di generare. Il territorio non chiede privilegi, chiede semplicemente di essere ascoltato”.