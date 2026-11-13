Maltempo torna a far danni, frane, piogge record e alberi giù | Isolata una frazione

Una violenta ondata di maltempo, alimentata da piogge torrenziali cadute tra la giornata di ieri (12 novembre) e stanotte, sta mettendo a dura prova la viabilità tra Umbria e Toscana.

A San Giustino e nell'Altotevere i pluviometri hanno registrato picchi eccezionali fino a 95 millimetri di pioggia, in gran parte scaricati da una linea temporalesca che ha stazionato per ore lungo il confine.

Gli effetti del nubifragio hanno provocato smottamenti e interruzioni stradali sia nel Perugino che nel vicino territorio toscano, dove si registrano criticità nel Comune di Sansepolcro. Qui le squadre di operai e personale specializzato sono mobilitate per far fronte ai danni provocati dalle frane, in particolare quella che ha isolato la frazione di Montagna, spaccando la strada in due (vedi foto). L'Amministrazione comunale invita la cittadinanza alla massima prudenza e a limitare gli spostamenti non essenziali.

Situazione particolarmente critica anche più a sud, lungo la Strada Regionale 298 Eugubina, che collega Gubbio a Scheggia. La Provincia ha disposto la chiusura immediata e totale al traffico all'altezza del chilometro 10+200, in prossimità del Ponte dell'Acquedotto Romano, a causa del distacco improvviso di materiale roccioso dalla parete sovrastante che ha invaso la carreggiata. Sul posto vigili del fuoco, squadre tecniche della Provincia e forze dell'ordine per la verifica del costone e la rimozione dei detriti. Secondo i tecnici, la strada rimarrà sbarrata almeno fino alla tarda mattinata di oggi (13 novembre).

Disagi si sono registrati anche sulla strada provinciale 472 di Vallo di Nera, dove ieri sera il forte vento ha fatto cadere un grosso albero che ha sbarrato l’intera carreggiata. La sindaca Agnese Benedetti ha attivato subito il pronto intervento della Provincia di Perugia. Segnalati diversi alberi abbattuti anche nello spoletino, uno dei quali lungo la ex Ferrovia Spoleto-Norcia.

Dal punto di vista meteorologico, i modelli lasciano intravedere un graduale miglioramento a partire dalla tarda serata e una giornata di sabato prevalentemente asciutta ma fredda. Una tregua di breve durata, tuttavia, poiché le previsioni indicano l'arrivo di una nuova perturbazione già a partire da domenica.