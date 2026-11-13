Si perde nei boschi durante battuta di caccia, ritrovato nella notte

Si è conclusa fortunatamente con un lieto fine una serata di grande apprensione nelle campagne di Lugnano in Teverina, dove un anziano cacciatore aveva perso l'orientamento senza più riuscire a ritrovare la strada di casa.

L'allarme è scattato poco prima delle 20 di ieri (13 novembre), quando la figlia dell'uomo, preoccupata per il mancato rientro del padre, è riuscita a mettersi in contatto con lui telefonicamente comprendendo subito la gravità della situazione e attivando la macchina dei soccorsi.

Sul luogo indicato per le battute di ricerca si è immediatamente concentrato un imponente dispositivo di emergenza. Oltre ai Vigili del Fuoco del distaccamento di Amelia, sono intervenuti gli specialisti del nucleo SAPR (Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto) dotati di droni per perlustrare dall'alto l'area boschiva, insieme ai tecnici del Soccorso Alpino e ai carabinieri.

Il lavoro coordinato delle squadre a terra e del supporto tecnologico ha permesso di battere palmo a palmo la zona impervia fino a individuare e mettere in salvo l'uomo poco dopo la mezzanotte, ponendo così fine a oltre quattro ore di ricerche. Alla ricerca hanno partecipato anche le unità cinofile dei Vigili del Fuoco. È grazie a loro che nella nottata è stato ritrovato il cane dell'anziano cacciatore, anch'esso disperso.