Lunghe code poco prima delle 8 lungo la Ss75 Centrale Umbra tra Foligno Nord e Spello per un incidente stradale. A rimanere coinvolta, secondo quanto appreso, una sola auto, il cui conducente è finito fuori strada in modo autonomo mentre la superstrada in quei momenti era allagata da un forte temporale.

L'automobilista non avrebbe riportato gravi conseguenze, al contrario dell'auto che è rimasta danneggiata nella parte anteriore ed è rimasta ferma a cavallo tra due corsie. Da qui le lunghe code che si sono formate in direzione Assisi / Perugia, in attesa della rimozione del veicolo. Presente sul posto la polizia stradale.