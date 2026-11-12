Dall'Umbria si vola a London City Airport

Dall’estate 2027 dal San Francesco di Assisi si volerà sull’aeroporto London City. British Airways trasferirà lì i propri voli dall’Umbria, aumentando l’operativo fino a 5 frequenze settimanali, rispetto alle 4 della scorsa stagione.

Uno scalo, quello di London City, da cui si può raggiungere il centro della capitale in 20 minuti.

Summer 2027 Ryanair

Si completa così il quadro della Summer 2027 dell’Aeroporto dell’Umbria. Ryanair ha aperto, come da programma, le vendite dei voli per la prossima stagione estiva, confermando tutte le 10 destinazioni già annunciate: Barcellona, Brindisi, Bruxelles Charleroi, Bucarest, Cagliari, Catania, Cracovia, Londra Stansted, Malta e Palermo.

Wizz Air per Tirana

Alla conferma del network Ryanair si aggiunge il rafforzamento di Wizz Air, che sulla rotta Perugia–Tirana passerà da 7 a 9 frequenze settimanali per tutta la stagione estiva.

Sono inoltre già in vendita i collegamenti Transavia per Rotterdam, con 2 frequenze settimanali che diventeranno 3 da luglio.

I voli internazionali

L’aeroporto dell’Umbria evidenzia la propria vocazione internazionale, con tre quarti dei posti offerti nella stagione estiva che riguardano collegamenti con mete estere, con circa 100 voli settimanali di linea.

Nel dettaglio, Ryanair opererà Londra Stansted con 7 frequenze settimanali e Palermo con 4; Catania, Cracovia, Malta e Bucarest con 3; Barcellona e Bruxelles Charleroi con 2. Cagliari passerà da 2 frequenze settimanali nei mesi di aprile e maggio a 3 da giugno a ottobre, mentre Brindisi sarà operata 3 volte a settimana da giugno a settembre.

A queste si aggiungono le 9 frequenze settimanali Wizz Air su Tirana, fino a 3 frequenze settimanali Transavia su Rotterdam e fino a 5 British Airways su London City.

Il 2026 verso 630mila passeggeri

La nuova programmazione arriva mentre prosegue un 2026 che, dopo aver registrato nuovi picchi di traffico mensili, si avvia a chiudere con una stima di oltre 630 mila passeggeri, confermando e superando i livelli record raggiunti nel 2025.

Anche nel periodo natalizio l’offerta sarà rafforzata attraverso frequenze aggiuntive, in particolare sui collegamenti da e per Palermo, Londra e Tirana.

Il futuro

SASE fa sapere che sta proseguendo il lavoro con vettori e soci “per creare le condizioni necessarie a cogliere eventuali ulteriori opportunità di sviluppo già nel 2027, ove ne maturino le condizioni”.