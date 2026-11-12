Incidente stradale nel tardo pomeriggio di oggi, giovedì 12 novembre, all’incrocio di via Mazzini, davanti alla sede della Banca d’Italia. Nello scontro sono rimasti coinvolti una Citroën C3 e un furgone Citroën Jumper.

Secondo quanto riferito da alcuni testimoni, l’auto procedeva a velocità piuttosto sostenuta. Una concausa dell’impatto è probabilmente stata la pioggia e il manto stradale bagnato. L’utilitaria ha riportato danni ingenti alla parte anteriore, mentre il furgone è stato colpito alla fiancata.

Sul posto è intervenuta la Polizia Locale per i rilievi e per la gestione della viabilità. Non si hanno al momento notizie sulle condizioni delle persone coinvolte. La dinamica è in corso di accertamento.