Allerta meteo arancione in Umbria, emessa dalla protezione civile, nella giornata di venerdì 13 novembre. Forti temporali, con conseguente rischio di criticità idraulica, riguarderà le zone Alto Tevere, Chiascio-Topino, Nera-Corno e Trasimeno-Nestore. Nelle zone B (Medio Tevere) e F (Chiani-Paglia) l'allerta per rischio idrogeologico è gialla.

Rischio idraulico e vento

Su tutto il territorio regionale è prevista inoltre l'allerta gialla per rischio idraulico e per rischio idrogeologico per temporali. In alcune aree attenzione anche alle raffiche di vento.

Già nella giornata di oggi, giovedì, si sono verificate precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, e venti forti di libeccio, con rinforzi di burrasca sull’Appennino e fino a burrasca forte lungo i crinali.

Dalle 12.39 è scattata l'allerta gialla per rischio idrogeologico e per temporali su tutte le zone e l'allerta gialla per vento nelle zone A, C e D.

Le previsioni per venerdì

Per domani, venerdì, sono previste precipitazioni anche molto intense e persistenti sui settori settentrionali e orientali della regione, da sparse a diffuse, a carattere di rovescio o temporale.

I venti saranno forti dai quadranti meridionali, con raffiche di burrasca sull’Appennino e possibili groppi di vento in corrispondenza dei temporali più forti. In serata le temperature saranno in sensibile diminuzione.

Le precauzioni

Le raccomandazioni sono quelle di fare attenzione per chi viaggia in auto, in particolare nelle zone in prossimità dei corsi d’acqua delle zone con allerta meteo arancione.