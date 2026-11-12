Chiusura e sospensione di un esercizio pubblico in via Dottori, nel quartiere di San Sisto a Perugia per un periodo di 20 giorni. Il provvedimento, del Questore della provincia di Perugia, su proposta dei Carabinieri è stato adottato a seguito dell’accertamento, nell’ultimo anno, di irregolarità amministrative e di numerosi episodi di disordini che avevano coinvolto alcuni avventori del locale.

Nel corso dei mesi molte volte le forze dell’ordine sono dovute intervenire per episodi violenti, gli ultimi il 24 ottobre e 7 novembre, avevano creato particolare allarme sociale. Lo stesso titolare dell’esercizio era stato tenuto d’occhio dalla Divisione Polizia Amministrativa e di Sicurezza della Questura per apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo. L’insieme dei vari episodi hanno indotto il Questore ad avviare il procedimento per la chiusura.

Già nel 2018 il Questore aveva disposto la chiusura e sospensione dell’esercizio per episodi della medesima natura, che poi si sono ripetuti anche successivamente. Al fine di tutelare tutti coloro che sono soliti frequentare quei luoghi ed evitare che possano diventare teatro di nuovi episodi analoghi, il Questore ha adottato il provvedimento, disponendo l’immediata chiusura del pubblico esercizio per un periodo di 20 giorni.