La campagna elettorale approda anche a Perugia: venerdì 13 novembre alle 18,00 i pentastellati portano al Teatro Pavone Giuseppe Conte in un confronto pubblico dal titolo "La guerra la paghi tu. Come ci tolgono i soldi per spenderli in armi" promosso dal Movimento 5 Stelle.

L'evento vedrà la partecipazione della Presidente della Regione Umbria Stefania Proietti, della Sindaca di Perugia Vittoria Ferdinandi, di Francesca Tizi assessora alla scuola del Comune di Perugia, Antonio Donato capogruppo M5S al Comune di Perugia, Luca Simonetti consigliere regionale e Presidente Commissione Sanità, Thomas De Luca assessore regionale all'ambiente e all'energia, Emma Pavanelli capogruppo M5S in Commissione Attività Produttive alla Camera dei Deputati, Daniela Torto capogruppo M5S in Commissione Bilancio della Camera dei Deputati, Francesco Silvestri capogruppo M5S in Commissione Esteri della Camera e le conclusioni di Luca Pirondini capogruppo M5S al Senato.

Modera il coordinatore regionale M5S Umbria David Fantauzzi.

I temi

Il tema centrale dell'incontro e anche pilastro della campagna elettorale dei 5S è la spesa destinata al riarmo del governo Meloni. "4,8 miliardi in più per la difesa nel 2027, appena 2,4 per la sanità. Nel biennio la spesa militare aggiuntiva, tutta a debito, arriva a circa 14 miliardi. Mentre le liste d’attesa si allungano e chi può paga di tasca propria, il Governo trova i soldi per le armi ma non per curare gli italiani. La quinta manovra del governo Meloni sceglie da che parte stare".

Una posizione che si ripercuote soprattutto su territori e comuni le cui risorse per asili, trasporti, assistenza agli anziani e alle persone con disabilità sono sempre di meno. Ma anche i salari reali del Paese che sono a -9,4% rispetto a inizio 2021, l’inflazione a ottobre al +5,4%, l’energia al +31%, la pressione fiscale al 43% del Pil, record degli ultimi 10 anni, con la produzione industriale che cala da tre anni e si tagliano altri 7 mila posti nella scuola.

Le proposte 5S

Ai fondi destinati al riarmo, i 5S contrappongono investimenti veri su sanità pubblica, scuola e servizi locali, una scala mobile fiscale che alleggerisca automaticamente le tasse quando l’inflazione esplode, una no tax area più che raddoppiata e da 8.500 a 20 mila euro, con benefici fino a 60 mila e un congedo paritario per sostenere davvero le famiglie e la natalità.