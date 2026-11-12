Una rivolta silenziosa ma ferma, una raccolta firme che in appena quattro giorni ha superato quota 700: è la protesta dei pendolari, residenti e commercianti dell'area della Stazione ferroviaria di Spoleto, interessata da lavori di riqualificazione che comporteranno, per come previsti, una perdita di parcheggi in una zona già a corto di spazi.

La raccolta firme - partita dalla tabaccheria della stazione e presto allargatasi a tutti gli esercenti di viale Trento e Trieste, via Cerquiglia e via Marconi - si sta allargando a macchia d'olio, come era peraltro prevedibile per una delle tematiche più a cuore degli spoletini che vivono in questa area o che usufruiscono dei servizi ferroviari per raggiungere il proprio posto di lavoro.

"Andiamo avanti ad oltranza nella raccolta" ci dice il titolare della tabaccheria "si può firmare presso molti esercizi della zona per tutta la prossima settimana, poi decideremo il da farsi".

Ad innescare la scintilla della protesta è stata la denuncia dei consiglieri di Alleanza civica, Alessandra Dottarelli e Gianmarco Profili che sabato scorso avevano rilasciato una dura nota contro la Giunta Sisti, più volte sollecitata ad affrontare la tematica, indubbiamente senza esito alcuno.

Leggiamo la nota: "Da alcuni giorni l'area antistante la stazione è recintata per l'avvio dei lavori di riqualificazione previsti da RFI che, pur destinati a migliorare uno degli accessi principali alla città, comporterà la perdita di ulteriori posti auto in una zona dove la carenza di parcheggi rappresenta da anni un problema per residenti, commercianti, pendolari e utenti del servizio ferroviario. Il paradosso è evidente: anziché aumentare i parcheggi, si finisce per ridurli ulteriormente" scrivono Dottarelli e Profili.

"Tutto questo dopo anni di annunci e promesse da parte del Sindaco Sisti. Non siamo contrari alla riqualificazione del piazzale della stazione, ma riteniamo che si doveva programmare un intervento capace di rispondere anche alle necessità di sosta. Il Sindaco ha più volte prospettato possibili soluzioni, inclusa la realizzazione di un parcheggio multipiano e, alle preoccupazioni di commercianti e residenti, aveva assicurato che sarebbero state valutate possibili modifiche al progetto Rfi. Oggi le recinzioni sono posizionate, il cantiere sta per partire, ma di quelle soluzioni non si vede traccia. Eppure non mancavano. Con una mozione da noi presentata insieme a Spoleto 2030 e approvata all'unanimità dal Consiglio comunale nel giugno 2025, era stato individuato un percorso articolato in due fasi. La prima, spostando il parcheggio e capolinea degli autobus in altra area, recuperando spazi per la sosta delle auto. La seconda, di carattere strutturale, proponeva la realizzazione di un sottopasso ferroviario di collegamento con Piazza d'Armi, che avrebbe consentito di utilizzare anche l'ampio parcheggio del PalaRota a servizio della stazione e, al tempo stesso, di migliorare il collegamento tra viale Trento e Trieste e l'area degli impianti sportivi. Due soluzioni approvate all’unanimità dal Consiglio comunale ma che, a distanza di oltre un anno, non hanno avuto alcun seguito operativo.

Non solo. Dall'accesso agli atti che abbiamo effettuato non risultano studi di fattibilità relativi al sottopasso ferroviario, né approfondimenti progettuali sull'ipotesi di realizzare un parcheggio multipiano, nonostante i numerosi annunci. La questione è ancora più significativa se si considera che il progetto di RFI è stato esaminato in Conferenza dei servizi, alla quale ha partecipato anche il Comune di Spoleto. Sarebbe quindi importante conoscere quali osservazioni siano state avanzate dall'Amministrazione per salvaguardare i posti auto e quali eventuali modifiche siano state richieste. Avevamo già evidenziato queste criticità nei mesi scorsi, quando era ancora possibile affrontare il problema prima dell'apertura del cantiere. Oggi ci troviamo invece di fronte all'avvio dei lavori senza che sia stata individuata una soluzione alternativa per compensare la perdita dei parcheggi. Abbiamo riconosciuto come positiva la decisione di rendere gratuita la sosta nell'area dell'ex ferrovia Spoleto–Norcia, ma è altrettanto evidente che rendere gratuiti i posti auto esistenti non significa crearne di nuovi, né può compensare automaticamente quelli che vengono eliminati davanti alla stazione.

Chiediamo al Sindaco Sisti di spiegare perché non sia stato dato seguito alla mozione approvata all'unanimità dal Consiglio comunale, quali iniziative siano state intraprese nei confronti di RFI e, soprattutto, quali soluzioni concrete intenda adottare per evitare che la situazione peggiori ulteriormente. Non si può continuare ad annunciare interventi senza verificarne la fattibilità, non si può ignorare un indirizzo espresso all'unanimità dal Consiglio comunale, per poi arrivare all'apertura di un cantiere senza aver predisposto alcuna alternativa".