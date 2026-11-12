Si è svolta questa mattina, in Largo Caduti di Nassiriya, la cerimonia di commemorazione del 23° anniversario della strage in cui morirono, il 12 novembre 2003, 28 persone, tra cui 19 italiani (12 Carabinieri, 5 militari dell’Esercito e 2 civili) e 9 iracheni, a seguito dell’attentato che colpì la base italiana Maestrale dove erano dislocati i Carabinieri del MSU (Multinational Specialized Unit) nell’ambito della missione “Antica Babilonia”.

I militari avevano il compito di sostenere il processo di stabilizzazione dell’Iraq, proteggere la popolazione locale e contribuire alla ricostruzione delle istituzioni. Alla ricorrenza, promossa dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Terni, dalla Sezione ANC del capoluogo e dal Comune, hanno partecipato le autorità civili, tra cui il Vicario del Prefetto di Terni, Dott. Tommaso Tafuri, il Questore, Dott. Carmine Mosca, il Presidente della Provincia e Sindaco del capoluogo Stefano Bandecchi, militari e religiose.

Nel corso della cerimonia è stata deposta una corona in memoria di tutti i caduti italiani militari e civili nelle missioni internazionali per la pace, tra cui Claudio, Simone, Franco e Laura, scomparsi lo scorso 29 ottobre a seguito di un tragico incidente aereo in Bosnia, ricordati anche dal Comandante Provinciale dell’Arma, Col. Luca Ciabocco, con un accorato intervento.