Arrestato in flagranza differita un uomo di 75 anni, ritenuto responsabile di atti persecutori nei confronti di una vicina di casa, una donna di 69 anni. L’episodio si è verificato nella tarda serata del 5 novembre, quando gli agenti della Squadra Volanti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Assisi sono intervenuti in un’abitazione del territorio comunale a seguito di una chiamata al Numero Unico di Emergenza.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, poco prima dell’arrivo della Polizia il figlio della donna l’aveva informata di aver sentito l’anziano pronunciare alcune frasi ritenute minacciose nei suoi confronti. Le parole sarebbero state riprese anche da un sistema di videosorveglianza.

Gli accertamenti hanno permesso di ricostruire una situazione già nota alle forze dell’ordine. Il 75enne, infatti, era stato precedentemente denunciato all’Autorità giudiziaria per atti persecutori. In diverse occasioni avrebbe danneggiato l’automobile della vicina, rompendo un vetro e forando gli pneumatici.

Non solo. Lo scorso settembre l’uomo avrebbe anche tentato di appiccare il fuoco a una corda utilizzata per l’apertura della saracinesca di un esercizio commerciale e ad alcuni elementi in legno collocati all'esterno dell'attività.

Nel corso dell’intervento, gli agenti hanno tentato di mettersi in contatto con l’uomo, che nel frattempo si era chiuso all’interno della propria abitazione. Da lì avrebbe rivolto insulti ai poliziotti, impedendo loro di procedere alla sua completa identificazione.

La situazione si è sbloccata dopo un’opera di convincimento, alla quale hanno contribuito anche una parente dell’anziano e i Vigili del Fuoco, nel frattempo intervenuti sul posto. L’uomo ha quindi lasciato l’abitazione ed è stato accompagnato negli uffici del Commissariato.

Al termine degli accertamenti, il 75enne è stato arrestato in flagranza differita per atti persecutori e denunciato anche per oltraggio a Pubblico Ufficiale. L'uomo è ora ospite del carcere di Capanne.