I Carabinieri di Valfabbrica hanno denunciato in stato di libertà due uomini, ritenuti presunti responsabili di un tentativo di truffa ai danni del titolare di un esercizio commerciale del centro storico tramite la tecnica del «finto poliziotto».

Nel primo pomeriggio dell’8 novembre un uomo di 25 anni, residente a Perugia, si sarebbe presentato nel bar dopo un precedente contatto telefonico con il titolare. Ma il titolare dell’esercizio commerciale, insospettitosi, ha contattato i Carabinieri della Stazione di Valfabbrica. Due militari in borghese, sono intervenuti sul posto, fermando il 25enne, mentre il presunto complice si sarebbe allontanato a bordo di un'auto. Nel corso della successiva perquisizione personale, il giovane è stato trovato in possesso di 1.250 euro in contanti e di uno smartphone, sul quale risultavano chiamate dall'utenza telefonica utilizzata per contattare il titolare del bar. Il dispositivo è stato sottoposto a sequestro probatorio.

Le attività investigative hanno consentito di identificare il secondo uomo, in relazione al quale sono stati svolti gli ulteriori accertamenti di competenza. Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari.