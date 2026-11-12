Sono passate poche ore dall’allarme che ieri ha fatto evacuare centinaia di istituti in tutta Italia, Umbria compresa, e stamattina è scattato un nuovo alert. Le modalità sono le stesse: alle 9.39 una nuova mail nelle caselle di posta di diverse scuole a firma Mikhail Andropov è partita da un docente di scienze delle Filippine hackerato. Chiede le dimissioni della premier e annuncia un ordigno a Palazzo Chigi.

In Umbria hanno ricevuto la mail alcune scuole della provincia di Perugia e secondo quanto riporta l'Ansa nessun istituto è stato evacuato. Sono in corso accertamenti e ispezioni da parte della polizia che non hanno dato riscontri.

Il messaggio ricalca molto quello di ieri con l’annuncio dell’edificio minato da un ordigno nascosto ai cani antiesplosivo con un secondo esplosivo piazzato a Palazzo Chigi. E poi l'ultimatum: “Chiediamo le dimissioni immediate dell'attuale primo ministro Giorgia Meloni”. Agli inquirenti viene concesso “un po' di tempo”, poi la minaccia di centinaia di vittime e di un conto alla rovescia già partito. La firma: “Con disprezzo, Mikhail Andropov”.

Nessuna esplosione è stata registrata. Dal governo spiegano che si tratta di un nuovo "allarme fake" a seguito del quale non sono stati attivati controlli perché "è evidente che si tratta della ripetizione di un allarme infondato". Oltre alla mail, infatti, spiegano dalla sede del governo, "non c'è alcun segnale specifico che si tratti di un allarme concreto". “Il Governo, attraverso i Ministri dell’Interno e dell’Istruzione, ha dato immediata comunicazione, rispettivamente, ai Prefetti e ai dirigenti scolastici perché l’attività scolastica prosegua regolarmente, a meno che – secondo la valutazione che ogni Prefetto opererà sul territorio – non vi siano specifici e fondati motivi di allarme” spiegano fonti governative. “La decisione di qualche dirigente scolastico di disporre l’evacuazione di singoli istituti è avvenuta subito dopo l’arrivo delle e-mail bombing, e prima di ricevere le indicazioni dei Ministri”.

A Bastia oggi, prima dell’inizio delle lezioni, Polizia Locale e Protezione Civile hanno effettuato sopralluoghi e controlli in tutti i plessi scolastici del territorio comunale. L’attività di prevenzione verrà ripetuta anche venerdì 13 novembre, per garantire continuità alle misure precauzionali adottate. Un ulteriore intervento ha riguardato la pulizia e la verifica delle aree esterne agli edifici scolastici, l’azienda incaricata della raccolta dei rifiuti ha effettuato controlli e interventi specifici nelle zone circostanti i plessi, provvedendo alla rimozione di eventuali rifiuti, sacchetti o involucri abbandonati che avrebbero potuto ostacolare le verifiche o essere scambiati per oggetti potenzialmente pericolosi.

A Terni il Prefetto Antonietta Orlando ha convocato il 13 novembre alle 9.00 una riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica con l'obiettivo di assicurare un quadro aggiornato della situazione e valutare ogni iniziativa a tutela della sicurezza delle comunità scolastiche.

"Segnalazioni massive di allarme a istituti scolastici.

Convocato per domani mattina il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica.