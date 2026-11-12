I funerali di Diego Bruno, travolto in via Giandimartalo di Vitalone all’incrocio con via Martin Luther King mentre stava tornando a casa all’alba di domenica, si terranno sabato 15 in Duomo alle ore 15,00. La vicinanza con la comunità e poi sarà tumulato a Cosenza, città natale della madre Marita, morta un anno fa.

La salme del giovane, che avrebbe compiuto 21 anni tra pochi giorni, è stata restituita ai familiari dopo l’esame esterno del medico legale. La Procura di Terni, nel frattempo, ha aperto un fascicolo per omicidio stradale, (atto atteso e tecnicamente dovuto) nel registro degli indagati sono stati iscritti i guidatori dei veicoli coinvolti nello scontro, un 30enne di Foligno e un ternano di 44 anni.

La dinamica dell’incidente e il rispetto dei limiti della velocità sono da accertare ma all’origine ci sarebbe una mancata precedenza in un incrocio che da molti è considerato pericoloso.

I familiari di Diego sono assistiti dall’avvocato Erdis Doraci del Foro di Roma. A Terni è arrivato anche il padre naturale, che vive all'estero per lavoro.

Nel luogo dell’incidente sono stati portati mazzi di fiori, una sciarpa della Ternana e bigliettini in ricordo di Diego.