Saranno quasi 300 i supermercati in Umbria coinvolti sabato 14 novembre nella Giornata nazionale della Colletta alimentare, promossa dalla Fondazione Banco alimentare e che quest’anno compie 30 anni. Un trentennale che significa centinaia di migliaia di persone assistite in questo lunghissimo lasso di tempo, attraverso gli enti convenzionati.

Nel solo 2025, infatti, hanno ricevuto aiuti dal banco alimentare circa 22.600 persone in Umbria. Ma la Colletta alimentare non riguarda soltanto i punti vendita: interessate anche le case di reclusione del territorio regionale, con i detenuti coinvolti nella raccolta di solidarietà, donando loro stessi generi a lunga conservazione a chi è meno fortunato. E si potrà donare anche in alcune scuole del territorio regionale.

La 30esima Giornata nazionale della Colletta alimentare si svolge con il messaggio "La solidarietà che unisce l'Italia in un gesto di pace" e si inserisce nel percorso della Giornata Mondiale dei Poveri, indetta da Papa Leone XIV, che sarà celebrata domenica 15 novembre.

Colletta alimentare, come e cosa donare

Partecipare alla Giornata nazionale della Colletta alimentare è semplicissimo: basta recarsi nella giornata di sabato 14 novembre in uno dei circa 280 supermercati in tutta l’Umbria coinvolti, fare la spesa acquistando generi alimentari a lunga conservazione e donarli all’uscita del punto vendita ai volontari presenti con la pettorina arancione. In particolare quest’anno ci sono alcuni alimenti di cui viene consigliato l’acquisto, alcuni diversi rispetto al passato:

Olio

Legumi e verdure in scatola

Conserve di pomodoro e sughi pronti

Tonno e altri alimenti in scatola

Riso

Prodotti per la colazione e la merenda

È inoltre possibile contribuire attraverso le modalità di donazione della spesa online indicate sul sito della Fondazione Banco Alimentare.

Coinvolti circa 2500 volontari in Umbria

Ben 2500 i volontari che si stima saranno coinvolti nel territorio regionale, attraverso associazioni e scuole ma non solo. Chiunque può donare anche solo un’ora del proprio tempo, mettendosi a disposizione. Se non si conoscono i referenti di zona, ci si può iscrivere attraverso il sito internet del Banco alimentare alla sezione “diventa volontario”, si verrà contattati e indirizzati al capo équipe che si occupa del coordinamento dei volontari.

30 anni di Banco alimentare in Umbria

I 30 anni di Colletta alimentare in Italia corrispondono anche al trentesimo anniversario dalla fondazione del Banco alimentare dell'Umbria, fondato nel 1996. Due anniversari che si incontrano in un'unica storia di solidarietà, costruita nel tempo grazie all'impegno di volontari, associazioni, imprese, istituzioni e cittadini. Dal 1996 il Banco alimentare dell'Umbria opera per recuperare le eccedenze alimentari e contrastare lo spreco, trasformando prodotti che altrimenti andrebbero perduti in una risorsa per chi ha bisogno.

In questi trent'anni l'attività si è progressivamente sviluppata, costruendo una rete di collaborazione con organizzazioni di volontariato, associazioni, mense, strutture di accoglienza e realtà assistenziali presenti in tutta la regione. La Colletta alimentare rappresenta uno dei momenti più significativi di questo percorso: una giornata nella quale migliaia di cittadini possono contribuire concretamente, con un gesto semplice, a sostenere chi attraversa un momento di difficoltà.

“Trent'anni di attività - spiega il presidente del Banco alimentare dell'Umbria Valter Venturi - rappresentano per il Banco alimentare dell'Umbria un traguardo importante, ma soprattutto una responsabilità che continua nel tempo. In questi anni abbiamo costruito una rete di solidarietà che coinvolge tante persone e organizzazioni, con un obiettivo comune: fare in modo che il cibo non venga sprecato e possa arrivare a chi ne ha bisogno. La Colletta alimentare è una straordinaria occasione per coinvolgere l'intera comunità. Anche una piccola donazione può diventare un aiuto concreto e un segno di attenzione verso gli altri. Invitiamo tutti gli umbri a partecipare, perché la solidarietà si costruisce attraverso i gesti di ciascuno” .