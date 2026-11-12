Latitante da quasi due anni, 35enne arrestata in Spagna

La sua latitanza è ufficialmente terminata a Murcia, in Spagna, dove la polizia locale l'ha rintracciata e tratta in arresto in esecuzione di un mandato d'arresto europeo. La donna, una 35enne destinataria di un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dalla Procura di Perugia, deve scontare una pena definitiva a 4 anni e 6 mesi di reclusione per reati legati al traffico di droga.

La sua irreperibilità risaliva al 10 dicembre 2024, giorno in cui si era sottratta alla condanna facendo perdere le proprie tracce dopo essere stata sottoposta agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico nel capoluogo umbro.

L'operazione che ha permesso di stringere il cerchio attorno alla latitante è il frutto di un minuzioso lavoro info-investigativo condotto dai carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando provinciale di Perugia.

Grazie agli elementi raccolti dai militari, è stato possibile individuare il covo in territorio spagnolo. La cattura materiale è stata poi portata a termine dagli operatori del Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia (FAST Italia), attivi all'interno della task force EFT (European Fugitive Team), in stretta sinergia con i collaterali esteri del FAST Spagna.