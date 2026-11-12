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12 novembre 2026
4 min di lettura
Sara Fratepietro

Intelligenza artificiale nelle Pmi del cratere sisma 2016, nasce il progetto "trAIning"

Le Fondazioni bancarie con "trAIning" portano l'intelligenza artificiale nelle PMI del cratere sisma 2016. Pubblicato il bando per selezionare 11 advisor

Intelligenza artificiale nelle Pmi del cratere sisma 2016, nasce il progetto "trAIning"

Le Fondazioni di origine bancaria del centro Italia (tra cui Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia, Fondazione Cassa di Risparmio di Spoleto, Fondazione Cassa di Risparmio di Terni e Narni) fanno rete sostenendo piccole e medie imprese nell’utilizzo dell’intelligenza artificiale. Lo fanno attraverso il progetto “trAIning – usare l’Intelligenza Artificiale nelle PMI”, che vuole mettere le piccole e medie imprese nelle condizioni di comprendere e utilizzare le innovazioni dell’AI, trasformandole in strumenti utili per il lavoro quotidiano e lo sviluppo aziendale.

Si tratta di una iniziativa promossa nell’ambito del Programma Acri – Fondi Sisma 2016 e realizzato in collaborazione con l’Università Politecnica delle Marche, Fondazione Vitality e Fondazione Vittorio Merloni, che appunto interessa tutto il territorio del cratere del terremoto del 2016 (quindi per l’Umbria il comune di Spoleto e i 14 comuni della Valnerina perugina e ternana).

Oltre 650mila euro per portare l’AI nelle Pmi

Le Fondazioni bancarie hanno unito risorse, conoscenza dei territori e relazioni con il tessuto produttivo per costruire una risposta condivisa a una sfida che interessa le PMI: acquisire le competenze necessarie per valutare le opportunità dell’intelligenza artificiale e introdurla in modo consapevole e sostenibile nei processi aziendali. In campo vengono messi oltre 650.000 euro, provenienti dalla raccolta promossa da Acri (Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio Spa) a sostegno dei territori colpiti dieci anni fa dal terremoto. L’obiettivo è aiutare le aziende a migliorare l’organizzazione, valorizzare i dati, sviluppare la comunicazione e rafforzare le relazioni con il mercato, attraverso un percorso che integra formazione, sperimentazione e accompagnamento operativo.

Gli step del progetto

Il progetto, il cui termine è previsto per fine 2028, partirà dall’analisi delle singole realtà aziendali: processi organizzativi, disponibilità dei dati, strumenti già utilizzati, competenze e risorse accessibili. Su questa base saranno individuate applicazioni dell’intelligenza artificiale concretamente utili e sostenibili, da sperimentare attraverso attività personalizzate. Il percorso comprenderà lezioni interattive, dimostrazioni pratiche, esercitazioni guidate e analisi di casi aziendali, affiancate da specifici progetti applicativi. Ogni impresa lavorerà su obiettivi definiti a partire dal proprio contesto, passando dall’individuazione di un bisogno alla progettazione di una soluzione, fino alla sperimentazione e alla verifica dei risultati.

La formazione affronterà i fondamenti pratici dell’intelligenza artificiale e le sue applicazioni nella ricerca di mercato, nelle vendite, nella comunicazione, nella gestione documentale, nell’amministrazione e nell’analisi dei dati. Le imprese impareranno inoltre a utilizzare l’AI a supporto di attività e procedure ricorrenti, verificando la qualità dei risultati. Particolare attenzione sarà dedicata all’etica, alla riservatezza e alla sicurezza, mantenendo in capo alle persone le decisioni e le responsabilità aziendali.

Undici AI Ambassador a fianco delle Pmi: il bando

Ad accompagnare le piccole e medie imprese saranno undici “AI Ambassador”, uno per ciascun territorio delle Fondazioni aderenti, selezionati mediante appositi avvisi e preparati attraverso un percorso specialistico. Insieme a un Project Leader e con il supporto scientifico dell’Università, gli AI Ambassador affiancheranno le aziende nell’applicazione degli strumenti e delle metodologie apprese. L’obiettivo è anche costruire una rete di competenze e relazioni capace di continuare a sostenere l’innovazione locale dopo la conclusione del progetto.

Il bando per selezionare gli "AI Ambassador" è stato pubblicato nelle ultime ore: le domande scadono il 31 dicembre 2026. I requisiti per partecipare sono: età non superiore a 35 anni, residenza in uno dei Comuni di competenza delle fondazioni, laurea almeno triennale, competenze di base sull’IA generativa, buon inglese, patente e automezzo proprio (qui il bando completo).

Le Fondazioni promotrici

Tutte le Fondazioni promotrici contribuiranno alla realizzazione dell’iniziativa attraverso la promozione nei rispettivi territori, il coinvolgimento delle imprese e degli interlocutori locali e il monitoraggio delle attività. Promuovono il progetto: Fondazione Cassa di Risparmio della Provincia dell’Aquila, Fondazione Cassa di Risparmio della Provincia di Macerata, Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno, Fondazione Casse di Risparmio di Fabriano, Cupramontana e Ancona, Fondazione Cassa di Risparmio di Fermo, Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia, Fondazione Cassa di Risparmio di Spoleto, Fondazione Cassa di Risparmio di Terni e Narni, Fondazione Pescarabruzzo, Fondazione Tercas e Fondazione Varrone Cassa di Risparmio di Rieti.

La suddivisione dei ruoli nel progetto

La Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno opera quale soggetto attuatore, assicurando il coordinamento generale, i rapporti con Acri e il raccordo tra le undici Fondazioni. Il Dipartimento di Management dell’Università Politecnica delle Marche cura la direzione scientifica, la progettazione metodologica, le attività formative e il supporto ai progetti applicativi delle imprese. Fondazione Vitality, hub dell’omonimo Ecosistema dell’Innovazione, assicura il coordinamento organizzativo e amministrativo e gestisce insieme a Fondazione Vittorio Merloni il percorso di individuazione e selezione delle imprese. Le rispettive attività sono disciplinate da convenzioni attuative sottoscritte con l’Università e con Fondazione Vitality.

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Spoleto Valnerina

Parole chiave

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