UmbriaLibri approda a Terni dal 20 al 22 novembre. Il programma della manifestazione, promossa dalla Regione Umbria e dedicata al libro, alla lettura e al pensiero critico, è stato illustrato questo pomeriggio al Caffè letterario della Biblioteca comunale di Terni (Bct). Alla presentazione hanno preso parte il vicepresidente della Regione Umbria con delega alla Cultura, Tommaso Bori, l’assessora alla Cultura del Comune di Terni, Tiziana Laudadio, e il direttore artistico di UmbriaLibri, Nicola Lagioia.

Gli ospiti e dove vederli

La tre giorni ternana si svilupperà attorno al tema “Il ramo d’oro”. Il festival avrà come sempre una struttura diffusa, coinvolgendo diversi luoghi della città: la Biblioteca Comunale, il Teatro Secci, la Casa delle Donne, il Palasì e l’Archivio di Stato. Tra gli ospiti del panorama nazionale Donatella Di Pietrantonio, Diego De Silva, Claudia Durastanti, Francesca Mannocchi, Telmo Pievani, Paolo Nori, Luca Bianchini e Dario Voltolini. Il cartellone si arricchisce con un’ampia apertura al teatro d’autore (con l’omaggio a Dario Fo e Franca Rame portato in scena da Lucia Vasini) e alle ibridazioni artistiche, includendo un focus sull’opera di Elena Ferrante a cura di Fanny & Alexander. Saranno previsti appuntamenti dedicati alle scuole e ai ragazzi, in collaborazione con la Bologna Children’s Book Fair e la mostra mercato degli editori umbri da venerdì 20 novembre, vetrina fondamentale per valorizzare le produzioni editoriali della regione.

Bori: “Volano di crescita per la Regione”

“Per la Regione Umbria la cultura rappresenta un volano di crescita della comunità e la promozione della lettura un pilastro strategico per rendere i cittadini liberi. In questa visione, Terni si conferma una delle due anime di UmbriaLibri, un appuntamento ormai consolidato e atteso dall’intero territorio” ha sottolineato il vicepresidente Bori. Per il direttore artistico Nicola Lagioia si tratterà di un programma di grande qualità e una tre giorni ricca e stimolante.