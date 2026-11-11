«Siate i protagonisti della vita pubblica delle vostre città e del Paese», è l’invito a oltre 200 giovani neo diciottenni di Orvieto ai quali questa mattina, al Palazzo del Capitano del Popolo, è stata consegnata una copia della Costituzione italiana nel corso dell’iniziativa “La Costituzione – Una bussola per i giovani” a cui ha partecipato il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi.

All’iniziativa hanno preso parte oltre 350 studenti degli istituti superiori della città e numerose autorità. Tra queste il vescovo della Diocesi di Orvieto-Todi, monsignor Gualtiero Sigismondi, il sottosegretario all’Interno, Emanuele Prisco, i prefetti di Terni e Perugia, Antonietta Orlando e Paolo Canaparo, il consigliere regionale Francesco Filipponi in rappresentanza della governatrice dell’Umbria, Stefania Proietti, i consiglieri regionali Paola Agabiti ed Eleonora Pace, il presidente del consiglio comunale Stefano Olimpieri, assessori e consiglieri del Comune di Orvieto, rappresentanti delle forze dell’ordine e delle forze armate.

L’appuntamento è stato aperto dall’intervento del sindaco di Orvieto, Roberta Tardani che ha ricordato come la Carta fondamentale italiana sia un invito a partecipare attivamente alla vita pubblica della città e del Paese in generale. «Dateci i vostri contributi, criticateci anche, perché è giusto che lo facciate. Si può partecipare alla vita pubblica in tanti modi: attraverso un’associazione, inviando proposte, condividendo le vostre esperienze quotidiane, che per noi sono preziose. Si può farlo anche attraverso l’impegno politico diretto. Molti di noi hanno iniziato da ragazzi, come voi, a occuparsi della città, partendo dai propri quartieri. Voi avete compiuto diciotto anni o state per compierli. Sarete quindi chiamati a votare per la prima volta. Avete un ruolo importante: potete incidere sul vostro futuro. Vi chiedo di esercitare sempre questo diritto. Non lasciate mai che qualcuno decida per voi. Votate, esprimete il vostro pensiero, le vostre idee e sentitevi parte delle nostre comunità. La Costituzione – ha concluso - è stata scritta quasi ottant’anni fa e ancora oggi ci guida, ci indirizza nelle scelte. Tutti siamo chiamati a scegliere: alcune decisioni riguardano la nostra vita personale, altre i rapporti con gli altri, altre ancora, per chi amministra, la comunità intera. La Costituzione è dunque qualcosa di assolutamente attuale, che potrà guidarvi. Abbiamo scelto l’immagine della bussola proprio perché una bussola non ci obbliga a seguire un percorso, ma ci orienta. E le scelte che facciamo nella vita hanno bisogno di punti di riferimento che ci aiutino a vivere responsabilmente nella nostra comunità».

Il vescovo Gualtiero Sigismondi ha rimandato a un’immagine del Vangelo per parlare della Costituzione . «Un granello di senape, un albero che è cresciuto, ha 80 anni e sta portando molto frutti». «Un faro della democrazia» per il sottosegretario Emanuele Prisco che ha definito molto importante l’appuntamento di Orvieto «perché nella Costituzione c’è la storia e il futuro della Nazione e c’è scritto che i giovani sono i protagonisti di questo futuro». Tra i neo diciottenni che hanno ricevuto la Costituzione anche alcuni ragazzi della Comunità Xenia di Orvieto che - ha ricordato l’assessore all’Istruzione Alda Coppola – fa parte del progetto SPRAR per minori stranieri non accompagnati, richiedenti protezione internazionale e rifugiati che il Comune porta avanti dal 2017. «Non lasciate che la Costituzione sia un libro da accantonare. Non è qualcosa di passato, è nuovissimo nei pensieri e nelle parole che parlano al presente ma sopratutto al futuro. E non siate indifferenti ma partecipi alla vita pubblica» ha detto ringraziando le dirigenti scolastiche per la collaborazione all’iniziativa.

Infine il contributo del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi: «La nostra Costituzione è nata nel momento più difficile della nostra storia nazionale ed europea. Quella Costituzione fu il risultato di un confronto tra culture politiche diverse, talvolta profondamente distanti tra loro, come si vede anche oggi nella vita quotidiana. E tuttavia quelle culture seppero riconoscere l’esistenza di un terreno comune sul quale ricostruire la vita democratica della nazione. È una delle lezioni più importanti che ci consegna la nostra storia: una comunità non è forte quando cancella le differenze, ma quando è capace di governarle attraverso regole condivise. Diffidate sempre di chi si vuole appropriare dei valori della nostra Costituzione. Nella vita quotidiana, nelle relazioni tra compagni, nello sport, nei luoghi di aggregazione e nelle comunità digitali, la Costituzione ci ricorda, e ci deve ricordare sempre, che la libertà autentica non è poter fare qualsiasi cosa, diffidate di questo concetto di libertà assoluta, ma poter esercitare i propri diritti rispettando quelli degli altri. È un principio semplice da enunciare, ma estremamente impegnativo da attuare. Anche la contemporaneità ci dimostra quanto sia difficile. È proprio nella pratica quotidiana del rispetto che affonda le proprie radici una società più giusta. Credo che la Costituzione ci aiuti, attraverso i suoi principi, a tenere a mente come esercitare questo valore fondamentale».

«L’invito che non può non esservi rivolto – ha aggiunto - è quindi quello a sviluppare spirito critico, cioè la capacità di avere una visione critica di ciò che accade. Cercate di verificare le informazioni, confrontare le fonti, ascoltare chi esprime opinioni differenti. Non lasciate che il giudizio su una persona sia determinato da un singolo episodio o da un contenuto diventato virale, come spesso succede. Informatevi, fate domande, interessatevi alla vita del vostro Comune, della bellissima Orvieto, della vostra comunità e del vostro Paese».