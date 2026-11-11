Il Comune di Spoleto comunica la chiusura, per la giornata di mercoledì 11 novembre 2026, delle scuole pubbliche di ogni ordine e grado del territorio comunale, degli impianti sportivi interni alle scuole e della Scuola comunale di musica e danza “A. Onofri”. L'ordinanza è arrivata poco prima delle 15, chiudendo dunque con circa un'ora di anticipo le scuole a tempo pieno.

“La misura, prevista dall’ordinanza del sindaco Andrea Sisti, è adottata in via cautelativa a seguito della minaccia di allarme bomba ricevuta da diversi istituti scolastici, nell’ambito di analoghe segnalazioni che hanno interessato numerose scuole a livello nazionale. Alle ore 12.15 di oggi il Servizio Protezione civile ed emergenze della Regione Umbria ha trasmesso al Comune una richiesta di informazioni sulle eventuali criticità rilevate sul territorio. I dirigenti scolastici degli istituti spoletini hanno confermato di aver ricevuto la minaccia e di averla tempestivamente segnalata alle Forze dell’ordine”, si legge nella nota del Comune.

La chiusura è disposta per tutelare la sicurezza degli alunni, dei docenti e del personale ATA e consentire agli organi competenti di effettuare le necessarie verifiche. Le uniche palestre comunali dove sarà possibile svolgere l'attività sportiva pomeridiana sono quelle che non sono all'interno di scuole, cioè: Alberghiero, Pascoli, San Venanzo, San Martino in Trignano e PalaRota.

(Maggiori informazioni nelle prossime ore)