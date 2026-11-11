Firmato protocollo d’intesa per lavoratori Saxa Gualdo, rateizzazioni per Imu e Tari

Un segnale concreto di supporto alle maestranze per alleviare la pressione fiscale in un momento di profonda crisi economica. È stato siglato il protocollo d’intesa tra Comune di Gualdo Tadino, sigle sindacali Filctem Cgil e Femca Cisl e relative Rsu per introdurre misure d'aiuto straordinarie in favore degli 83 lavoratori dello stabilimento Saxa Gualdo S.p.A. e dei rispettivi nuclei familiari.

L'intesa nasce per far fronte all'impatto sociale causato dallo stop ai trattamenti di integrazione salariale subìto dai dipendenti a partire da luglio 2026. Sebbene lo sblocco ministeriale del 29 ottobre 2026 abbia offerto un primo via libera alla procedura, i mesi trascorsi senza reddito hanno lasciato sul campo un pesante fardello di difficoltà finanziarie.

Rateizzazioni fino a 24 mesi per Imu e Tari a partire dal 2027

Per evitare che la scadenza delle imposte locali si trasformi in un ulteriore fattore di sofferenza per le famiglie, l'Amministrazione comunale ha messo a disposizione gli strumenti del proprio ordinamento tributario attraverso una corsia semplificata. L'accordo stabilisce che il Municipio favorirà l'accesso alla rateizzazione dei tributi comunali (Imu e Tari), sia per scadenze ordinarie sia per accertamenti. I piani di rientro, che non comportano tagli o cancellazioni delle somme dovute, potranno prendere il via a gennaio 2027 estendendosi fino a un massimo di 24 rate mensili. Ai lavoratori basterà presentare una semplice richiesta all'Ufficio Tributi attestando la condizione di disagio dovuta alla crisi aziendale, con l'assistenza diretta dei sindacati nella compilazione degli atti.

Presciutti “Vicinanza concreta”, sindacati “Modello per l'Umbria”

“Vogliamo dare un segnale tangibile di solidarietà a chi da tempo sta affrontando mesi durissimi”, ha dichiarato il sindaco di Gualdo Tadino Massimiliano Presciutti. “Lo sblocco della procedura è un passo importante ma non risolve la vertenza: continueremo a lottare in tutte le sedi per dare stabilità e prospettive al nostro territorio”. Piena soddisfazione è stata espressa dalle segreterie di Filctem Cgil e Femca Cisl: “È un accordo fondamentale in un momento delicatissimo. Auspichiamo possa fare da apripista e diventare un modello virtuoso per altri Comuni del territorio regionale segnati da analoghe crisi industriali”.