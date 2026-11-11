Umbria: 9,5 milioni per sicurezza e rischio idrogeologico

Oltre 9,5 milioni di euro per rafforzare la sicurezza del territorio e prevenire il rischio idrogeologico in Umbria. È il finanziamento previsto dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica per realizzare otto interventi nelle province di Perugia e Terni.

Nel dettaglio, l’intervento più consistente, da 2,6 milioni di euro, riguarda la ricalibratura degli argini del fiume Tevere in località Ponte Nuovo, nel comune di Torgiano, in provincia di Perugia. Seguono i lavori da 2 milioni di euro per il completamento della mitigazione del rischio idrogeologico nella zona della Cascata delle Marmore, a Terni. Sono inoltre previsti 1,4 milioni di euro per la mitigazione del rischio idrogeologico lungo la strada provinciale 12 Bagnorese, in località Macereto, nel comune di Orvieto, e 1,4 milioni per l’adeguamento delle difese sulla sponda destra del fiume Tevere nell’abitato di Ponte San Giovanni, a Perugia. Ulteriori 1,3 milioni di euro saranno destinati alla mitigazione del rischio idraulico e idrologico nel comune di Perugia. Seguono 950mila euro per gli interventi sulla rupe di Orvieto, nell’area della Fortezza Albornoz, 930 mila euro per la messa in sicurezza del territorio comunale nella frazione di Scoppieto, a Baschi, e 550mila euro per il ripristino di un tratto del torrente delle Gorghe, nel centro abitato di Sigillo.

Il finanziamento del MASE ammonta complessivamente a 9.569.528,02 euro. Il costo totale degli otto interventi è di 11.283.393,58 euro, comprensivo di 1.713.865,56 euro di cofinanziamenti. “Risorse importanti per intervenire sui versanti a rischio frana, consolidare le aree instabili e ridurre il rischio idraulico lungo i corsi d’acqua, proteggendo il territorio e le infrastrutture. L’obiettivo è passare dai fondi ai cantieri in tempi più rapidi: le semplificazioni introdotte e il rafforzamento dei poteri del commissario straordinario vanno in questa direzione” dichiara il viceministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Vannia Gava.