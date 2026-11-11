Una raffica di email inviate in contemporanea a migliaia di indirizzi di posta elettronica ha fatto scattare l'allarme in altrettanti istituti scolastici italiani. La “minaccia”, rivelatasi fortunatamente un falso allarme, ha toccato da vicino anche l'Umbria, dove gli accertamenti scattati nelle province di Perugia e Terni hanno confermato però l'assenza di qualsiasi pericolo reale.

Il meccanismo sembrerebbe lo stesso che nei giorni scorsi ha mandato in tilt il traffico aereo europeo. Una serie di messaggi di posta elettronica scaturiti da un presunto attacco informatico ha provocato allarmi bomba a catena su diversi voli di linea – sia in Italia che all'estero – prima di indirizzarsi, con le medesime modalità, verso le scuole di tutta la Penisola. La Procura presso il Tribunale di Terni aprirà un fascicolo d'indagine a carico di ignoti per l'ipotesi di reato di "procurato allarme".

Il testo della email

Nelle aule umbre la comunicazione è pervenuta poco prima delle 10. Il testo, inoltrato a presidi di ogni ordine e grado da un certo “Mikhail Andropov, leader del Vilayat di Misoginistan”, parla della presunta presenza di un ordigno pronto ad esplodere.

"Siamo venuti per annientarvi. Metteremo in atto un genocidio contro gli italiani". Si legge nella email che TuttOggi ha potuto visionare "Ho appena lasciato nel vostro edificio, all’interno di un sacchetto di plastica, un potente ordigno esplosivo con innesco a distanza". Frasi seguite da altre gravi e forti minacce.

Tra i primi a segnalare la mail in Umbria sono stati diversi dirigenti scolastici di Perugia, Terni, Città di Castello, Foligno, Spoleto e Castel Ritaldi. Decine di presidi hanno subito contattato le forze dell'ordine per gestire la sicurezza degli edifici; in alcuni casi, a titolo strettamente precauzionale, le direzioni scolastiche hanno fatto evacuare temporaneamente le classi.

Le forze dell'ordine allertate

Gli accertamenti condotti dalle Questure e dai Comandi di Perugia e Terni si sono risolti in un nulla di fatto: le verifiche degli agenti non hanno riscontrato anomalie negli spazi interni o esterni degli istituti, confermando che nessuna scuola è mai stata realmente esposta a pericoli. Nessun allarme automatico era scattato prima delle segnalazioni e il personale in servizio non ha mai rinvenuto alcun pacco o oggetto sospetto.

La bravata dello spray al peperoncino

Sul piano della cronaca umbra va registrato anche l'episodio avvenuto ieri mattina (10 novembre) all'istituto tecnico commerciale di Spoleto, dove gli studenti sono stati evacuati dal primo piano per lo spray al peperoncino spruzzato presumibilmente da uno studente. Una semplice bravata – si presume - che ha visto la situazione rientrare nel giro di mezz'ora e che evidentemente non ha alcun legame con l'attacco informatico e i falsi allarmi delle ultime ore.

Proietti e Barcaioli: "Tutti falsi allarme"

"Vogliamo rassicurare le famiglie, le studentesse, gli studenti e tutto il personale scolastico. I controlli effettuati finora nelle scuole umbre hanno dato esito negativo e le forze dell’ordine stanno operando con tempestività e attenzione per verificare ogni segnalazione. Siamo in costante contatto e collaborazione con le Questure di Perugia e Terni, le Prefetture, l’Ufficio scolastico regionale e la Protezione civile, per seguire l’evolversi della situazione e garantire la massima sicurezza. Polizia di Stato, Carabinieri e tutte le altre forze dell’ordine sono impegnati nelle verifiche e nei sopralluoghi, con pattuglie della Digos, delle Volanti e dei reparti Radiomobile. Gli operatori stanno intervenendo negli istituti interessati sia per effettuare gli accertamenti necessari sia per rassicurare il personale scolastico e gli studenti. Dove i controlli sono già stati completati con esito negativo, le attività didattiche sono riprese regolarmente".

Le parole di Valditara e Piantedosi

"No allarmismo, zero allarmismo, perché è evidente per il contenuto della mail e dal fatto che siano così tante scuole coinvolte che il rischio concreto è pressoché inesistente, quindi si tratta di un attacco informatico, non si tratta, con tutta probabilità, di un rischio reale", dice il ministro dell'istruzione Valditara, mentre il ministro dell'Interno Piantedosi sottolinea come "È prematuro parlare di regia comune: si dovranno pronunciare gli investigatori che ci stanno lavorando. C'è una scia di eventi che, quantomeno sotto forma di emulazione, ha il tratto comune di cercare di impegnare il sistema pubblico attraverso allarmi che poi molte volte, per fortuna, si rivelano infondati".

Nell'immagine, forze dell'ordine in una scuola di Terni.