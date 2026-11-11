Spacciatore in auto tradito...da manovre incerte, arrestato

I controlli dei carabinieri provinciali di Perugia hanno portato ad un nuovo arresto per spaccio nella zona del Trasimeno.

L'episodio si è verificato lungo le strade di Pietrafitta, Comune di Piegaro, dove una pattuglia di Città della Pieve ha notato un'utilitaria procedere con manovre incerte e sospette. Intimato l'alt al conducente, un 23enne del posto, i militari si sono trovati di fronte ad un evidente e ingiustificato stato di ansia.

Il forte nervosismo del ragazzo ha spinto gli operanti ad approfondire l'accertamento perquisendo l'abitacolo. All'interno del veicolo sono spuntate 5 dosi di cocaina già confezionate e pronte per la vendita, oltre a 1.600 euro in banconote di vario taglio. Senza una spiegazione attendibile sull'origine della somma, droga e contanti sono stati posti sotto sequestro penale.

Tratto in arresto in flagranza, il 23enne è stato inizialmente posto ai domiciliari su ordine della Procura perugina. Di fronte al Giudice per le Indagini Preliminari, l'arresto è stato poi formalmente convalidato con l'applicazione della misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.