"Sul Trasimeno ci mettiamo faccia e risorse", presentato piano per salvare il lago

La Giunta regionale dell'Umbria ha presentato ufficialmente a Palazzo Donini il nuovo piano d'azione integrato per la tutela e il rilancio del Lago Trasimeno.

Per la prima volta, la gestione del bacino viene affidata a una cabina di regia unitaria che vede in prima linea la presidente Stefania Proietti e l'assessora con delega specifica Simona Meloni, coordinando il lavoro di quattro direzioni regionali. Sul piatto risorse finanziarie senza precedenti: 4,4 milioni di euro di stanziamenti immediati tra fondi commissariali e bilancio regionale 2026-2028, a cui si aggiungeranno ulteriori 7 milioni previsti entro il 2029.

Montedoglio e dragaggi, acqua e fondali per la navigabilità

Il primo pilastro del piano riguarda il ripristino dei livelli idrici grazie all'adduzione dalla diga di Montedoglio: con una portata a regime salita a 320 litri al secondo, sono già giunti nel lago quasi 6 milioni di metri cubi d'acqua, puntando alla quota di 10 milioni annui. Contestualmente, la Regione affronta l'emergenza navigabilità, fortemente compromessa dal calo dei fondali che a giugno aveva costretto all'interruzione anticipata di alcune tratte di linea. Proseguono i cantieri di dragaggio nelle darsene di Magione, San Feliciano e Castiglione del Lago, mentre si lavora alla riprogettazione degli ormeggi a Isola Maggiore e all'acquisizione di nuove imbarcazioni pubbliche a basso pescaggio (entro gli 80 centimetri).

Lotta ai chironomidi e appello al Governo e a Bruxelles

Sul fronte ambientale e turistico viene introdotta una strategia integrata per il contrasto ai chironomidi che vedrà la collaborazione diretta tra Asl, Afor e Università di Perugia. Nel 2027 il piano prevedrà trappole a luce UV-A nelle aree abitate e l'affiancamento di una seconda isola galleggiante di cattura. A chiusura dei lavori, la presidente Proietti ha sottolineato la volontà di fare del Trasimeno un modello di finanziamento europeo per i laghi laminari: “Sul Trasimeno ci mettiamo risorse e faccia, chiedendo una legge quadro nazionale al Governo e l'apertura di canali diretti con Bruxelles. Questo patrimonio è di tutti e non ci fermeremo per nessuna ragione”.