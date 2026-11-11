Pestaggio tra le mura domestiche, sedia e mattarello contro coinquilino

La Polizia di Stato di Foligno ha denunciato in stato di libertà tre giovani – un 24enne, un 21enne e un 22enne – ritenuti responsabili in concorso del reato di lesioni personali aggravate.

L'intervento è scattato a seguito di una richiesta d'aiuto al 112 da parte di un ragazzo aggredito all'interno della propria abitazione, situata nella periferia folignate. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, la violenza è esplosa per futili motivi legati alla gestione degli spazi domestici: la vittima si era opposta alla richiesta del coinquilino 24enne di utilizzare alcuni cassetti della cucina a lei riservati.

Al secco rifiuto, il diverbio verbale è rapidamente trasceso. Il ragazzo più grande, supportato dal 21enne giunto per bloccare e immobilizzare la vittima, ha scagliato contro quest'ultima una sedia da cucina. Nel tentativo di trovare riparo lungo il corridoio dell'appartamento, il malcapitato è stato intercettato dal terzo coinquilino, il 22enne, già noto alle forze dell'ordine per precedenti reati di lesioni e minacce. Quest'ultimo si è unito all'aggressione armandosi di un mattarello da cucina e colpendo più volte la vittima.

Riuscito a contattare i soccorsi, il giovane ha permesso il tempestivo arrivo della Squadra Volante, che ha riportato la calma ed evitato conseguenze peggiori. I sanitari del 118 hanno quindi trasportato l'aggredito al Pronto Soccorso, dove gli sono stati diagnosticati traumi contusivi in varie parti del corpo, giudicati guaribili in alcuni giorni. Al termine degli accertamenti e della stesura degli atti ufficiali, i tre aggressori sono stati deferiti alla Procura di Spoleto.