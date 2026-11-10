Processo Castellani: la vittima e la madre ammesse come parte civile. Udienza rinviata a fine gennaio

Nuova udienza questa mattina al Tribunale di Spoleto per il processo che vede imputato l’ex dirigente dell’Area Lavori Pubblici del Comune di Foligno Francesco Maria Castellani.

La drammatica vicenda del nove dicembre scorso, quando in pieno centro storico, per l’esattezza in via Niccolò Alunno – traversa di via Gabribaldi – Jonathan Ceccucci venne colpito, mentre stava indietreggiando, con un coltello con lama da nove centimetri all’addome da Castellani, a seguito di una semplice richiesta da parte della vittina, di mettere al guinzaglio uno dei due cani dell’indagato.

La Procura di Spoleto confermò il capo d'imputazione più grave: tentato omicidio aggravato a carico di Francesco Maria Castellani, adottando come prima misura gli arresti domicliari con obbligo di ‘braccialetto elettronico’.

La stessa Procura, nel luglio di quest’anno respinse la ricostruzione dell’accusa, che puntava sulla tesi della legittima difesa connessa a problemi di salute, chiedendo la derubricazione del reato in lesioni personali, ritenendo altresì che le modalità e gli strumenti dell'azione rientrassero pienamente nella fattispecie del tentato omicidio.

All'esito dell'udienza preliminare di oggi, il giudice ha ammesso ufficialmente le costituzioni di parte civile della persona offesa assistita dall'avvocato Alessio Fiacco di Foligno, ad anche di sua madre, assistita dall'avvocato Fabio Michelangeli.

In sede d'udienza si è inoltre registrato un importante snodo procedurale: l'imputato ha infattti avanzato richiesta di applicazione della pena su richiesta delle parti, ovvero il ‘patteggiamento’.

Il pubblico ministero ha dato parere favorevole qualora il giudice dovesse ritenere di derubricare l’accusa – come sempre sostenuto dalla Procura di Spoleto – da tentato omicidio a lesioni.

“L’udienza è stata rinviata alla fine del mese di gennaio – fa sapere l’avvocato Alessio Fiacco – per la discussione sulla ammissibilità e sulla congruità del rito alternativo. Confidiamo che la giustizia faccia il suo concorso – conclude Fiacco – nel pieno riconoscimento dei diritti e delle ragioni dei nostri assistiti”.

L’ex dirigente Castellani resta al momento ancora sottoposto alla misura cautelare dell'obbligo di dimora nel comune di Porto San Giorgio nelle Marche.