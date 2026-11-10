Fiocco rosa in casa De Sanctis, è nata la piccola Elene Sofia figlia del comandante dei Carabinieri di Foligno

Fiocco rosa nella caserma dei Carabinieri di Foligno: questa mattina alle 10.52 è venuta alla luce la piccola Elena Sofia De Sanctis, nel reparto di Ostetricia e Ginecologia dell’Ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia.

La piccolina alla nascita pesava 3.2 e gode ottima salute: una gioia immensa per il neo papà, il capitano Antonello Maria De Sanctis, comandante della Compagnia Carabinieri di Foligno e della mamma Linda Cucciniello, ai quali stanno giungendo numerosi e calorosi messaggi di augurio.

Alla famiglia ed alla neonata, giungano anche i più sinceri auguri anche da parte della redazione di Tuttoggi.info

Buona vita, Elena Sofia!





