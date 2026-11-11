E’ bastata una notizia di poche righe sulla possibile ‘scarcerazione’ del ‘mostro di Foligno’ per scatenare un’ondata di reazioni oscillanti tra l’incredulo e l’indignato: ogni volta che se ne torna a parlate, per i folignati è come gettare di nuovo sale su di una ferita che non si è mai del tutto rimarginata.

Foligno ha cercato di dimenticare, o forse sarebbe meglio di dire, di andare avanti nonostante tutto – come per il periodo del terremoto – ma ad ogni minima scossa torna a vivere quel clima di angoscia, paura e commozione che riaffiora dal passato come un incubo.

Per l’assassimo delle povere vittime Simone Allegretti e Lorenzo Paolucci, si accorciano infatti i tempi per una nuova perizia psichiatrica: un passaggio formale, ma che – di fatto - potrebbe aprirgli la strada per la libertà, dopo 33 anni di detenzione a seguito dei delitti commessi tra l’ottobre del 1992 e l’estate del ‘93 a Maceratola e a Casale di Foligno.

L’indignazione corre sui social e infiamma il dibattito cittadino.

Sulle sponde del Topino non ci si vuole rassegnare, anche se prima o poi qualche provvedimento in tal senso sarà adottato anche per il concittadino più ‘scomodo’ della recente storia folignate.

A parlare, dopo anni di silenzio, è anche la signora Silvana, mamma di Lorenzo Paolucci, che recentemente ha perso anche il marito Luciano, stroncato da una dura malattia.

“I giudici facciano il possibile perché questo non accada": questo l’appello disperato, di una donna che ha perso gli amori più grandi della sua vita. Che è la voce di un’intera comunità.

Luigi Chiatti non è più quel ragazzo che abbiamo fissato nell’immaginario collettivo: oggi è un uomo di 58 anni: venne condannato in Appello a Perugia a trent’anni di reclusione per gli omicidi di Simone appena tredicenne e Lorenzo, di soli quattro anni.

Una sentenza che andò a riformare l’ergastolo che era stato inizialmente inflitto in primo grado a causa del riconoscimento della seminfermità mentale dell'imputato.

La pena però, è stata completamente scontata: siamo nel 2015 quando Chiatti venne trasferito nella Residenza per l'Esecuzione delle Misure di Sicurezza – REMS - di Capoterra, in Sardegna.

Da allora la sua “permanenza” all'interno dell’apposita struttura è stata sempre prorogata dal Tribunale di Sorveglianza di Cagliari, in base a specifiche relazioni interne.

Nella prossima udienza – prevista a fine mese – sarà formalizzato l'incarico per una “rivalutazione esterna del suo stato mentale” nonché della sua “pericolosità sociale”: perizia affidata a un consulente terzo, che non si effettuava da oltre dieci anni.

A tal proposito la presidente della Sorveglianza di Cagliari, Maria Cristina Ornano, ha ricordato che “il riesame della pericolosità sociale è un “un presupposto essenziale per una misura che deve risultare concreta e attuale”, sottolineando “la necessità di trovare un difficile punto di equilibrio tra la tutela della salute della persona sottoposta alla misura e l’interesse della collettività".

Un tecnicismo legale e burocratico che a Foligno a dir poco ‘difficile da digerire’.

E intanto c’è chi lancia l’idea di dedicare un luogo, magari un asilo, alla memoria di Simone e Lorenzo.









