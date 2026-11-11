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11 novembre 2026
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Nuova perizia a fine mese per il 'mostro di Foligno', appello della madre di Lorenzo

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Nuove perizie per Chiatti: possibile scarcerazione. La madre di Lorenzo implora giustizia. Tensione e ricordi dolorosi riaffiorano nella città di Foligno.

Nuova perizia a fine mese per il 'mostro di Foligno', appello della madre di Lorenzo

E’ bastata una notizia di poche righe sulla possibile ‘scarcerazione’ del ‘mostro di Foligno’ per scatenare un’ondata di reazioni oscillanti tra l’incredulo e l’indignato: ogni volta che se ne torna a parlate, per i folignati è come gettare di nuovo sale su di una ferita che non si è mai del tutto rimarginata.

Foligno ha cercato di dimenticare, o forse sarebbe meglio di dire, di andare avanti nonostante tutto – come per il periodo del terremoto – ma ad ogni minima scossa torna a vivere quel clima di angoscia, paura e commozione che riaffiora dal passato come un incubo.

Per l’assassimo delle povere vittime Simone Allegretti e Lorenzo Paolucci, si accorciano infatti i tempi per una nuova perizia psichiatrica: un passaggio formale, ma che – di fatto - potrebbe aprirgli la strada per la libertà, dopo 33 anni di detenzione a seguito dei delitti commessi tra l’ottobre del 1992 e l’estate del ‘93 a Maceratola e a Casale di Foligno.

L’indignazione corre sui social e infiamma il dibattito cittadino.

Sulle sponde del Topino non ci si vuole rassegnare, anche se prima o poi qualche provvedimento in tal senso sarà adottato anche per il concittadino più ‘scomodo’ della recente storia folignate.

A parlare, dopo anni di silenzio, è anche la signora Silvana, mamma di Lorenzo Paolucci, che recentemente ha perso anche il marito Luciano, stroncato da una dura malattia.

“I giudici facciano il possibile perché questo non accada": questo l’appello disperato, di una donna che ha perso gli amori più grandi della sua vita. Che è la voce di un’intera comunità.

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Luigi Chiatti non è più quel ragazzo che abbiamo fissato nell’immaginario collettivo: oggi è un uomo di 58 anni: venne condannato in Appello a Perugia a trent’anni di reclusione per gli omicidi di Simone appena tredicenne e Lorenzo, di soli quattro anni.

Una sentenza che andò a riformare l’ergastolo che era stato inizialmente inflitto in primo grado a causa del riconoscimento della seminfermità mentale dell'imputato.

La pena però, è stata completamente scontata: siamo nel 2015 quando Chiatti venne trasferito nella Residenza per l'Esecuzione delle Misure di Sicurezza – REMS - di Capoterra, in Sardegna.

Da allora la sua “permanenza” all'interno dell’apposita struttura è stata sempre prorogata dal Tribunale di Sorveglianza di Cagliari, in base a specifiche relazioni interne.

Nella prossima udienza – prevista a fine mese – sarà formalizzato l'incarico per una “rivalutazione esterna del suo stato mentale” nonché della sua “pericolosità sociale”: perizia affidata a un consulente terzo, che non si effettuava da oltre dieci anni.

A tal proposito la presidente della Sorveglianza di Cagliari, Maria Cristina Ornano, ha ricordato che “il riesame della pericolosità sociale è un “un presupposto essenziale per una misura che deve risultare concreta e attuale”, sottolineando “la necessità di trovare un difficile punto di equilibrio tra la tutela della salute della persona sottoposta alla misura e l’interesse della collettività".

Un tecnicismo legale e burocratico che a Foligno a dir poco ‘difficile da digerire’.

E intanto c’è chi lancia l’idea di dedicare un luogo, magari un asilo, alla memoria di Simone e Lorenzo.




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Foligno

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