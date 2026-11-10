Guidavano ubriachi e sotto sostanze, raffica di denunce

Nell’ambito dei controlli di routine eseguiti sulle strade della Provincia, nel corso di tutto il mese di ottobre, dai Carabinieri del Comando Provinciale di Terni, sedici persone sono state deferite tra Terni, Amelia ed Orvieto. 11 persone per guida in stato di ebbrezza e 5 per guida sotto l’influenza di stupefacenti, questi ultimi tutti per rifiuto di sottoporsi all’accertamento sulle proprie condizioni psicofisiche.

Le persone denunciate sono 14 italiane e 2 straniere, di età compresa tra 18 e 62 anni: per tre hanno proceduto i militari dell’Aliquota Radiomobile di Orvieto in quell’ambito territoriale; per altri due la Sezione Radiomobile di Terni; otto sono stati deferiti da militari dell’Aliquota Radiomobile di Amelia ed uno da personale della Stazione di Giove nel comprensorio amerino-narnese.

A tutte le persone deferite è stata ritirata la patente di guida. In 4 casi sono stati anche sottoposti a sequestro, ai fini della confisca, i veicoli di proprietà dei trasgressori, risultati aventi un tasso alcolemico oltre tre volte superiore ai limiti di legge. In un caso, avvenuto nell’amerino, di deferimento per rifiuto di sottoporsi all’accertamento sull’eventuale assunzione di sostanze psicotrope, è stato anche sottoposto a sequestro amministrativo il veicolo di proprietà del trasgressore.

Nel capoluogo i militari della Sezione Radiomobile hanno ritirato due patenti di guida ad altrettanti conducenti, uno dei quali neopatentato, a seguito di violazioni amministrative per guida in stato di ebbrezza; per uno dei guidatori deferiti per rifiuto di sottoporsi all’accertamento sulle condizioni psicofisiche, è scattata anche la segnalazione alla Prefettura-UTG di Terni quale assuntore poiché trovato in possesso di una dose da poco meno di 0,3 grammi di cocaina.

I procedimenti penali sono pendenti in fase di indagini preliminari e sino ad eventuale condanna irrevocabile gli indagati devono ritenersi innocenti.