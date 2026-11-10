Nel pomeriggio di giovedì scorso i Carabinieri di Terni hanno arrestato un cittadino straniero, già noto alle forze dell’ordine, in flagranza della violazione della misura del divieto di avvicinamento all’ex moglie. L’uomo aveva anche il braccialetto elettronico dalla fine di novembre dell’anno scorso, predisposto dal GIP del Tribunale di Terni per una pregressa vicenda di atti persecutori.

L’ex moglie si trovava nei pressi dell’istituto scolastico aspettando che la figlia uscisse, quando aveva notato la presenza dell’ex marito a breve distanza e aveva allertato il 112. L'uomo, nonostante si fosse accorto che la donna stava allertando le forze dell’ordine, si è spostato solo di poche decine di metri, posizionandosi all’esterno di un esercizio commerciale dove i militari del Pronto Intervento lo hanno subito individuato e bloccato, e mettendo in sicurezza la donna.

Per lui è scattato così l’arresto e, su disposizione del P.M. di turno della Procura della Repubblica di Terni, la successiva presentazione all’udienza di convalida per direttissima, fissata per il giorno successivo, all’esito della quale il Giudice, nel convalidare l’arresto, ha disposto nei suoi confronti l’ulteriore misura cautelare dell’obbligo di dimora e di permanenza nelle ore notturne presso la propria abitazione.

Il procedimento penale è pendente nella fase del giudizio di primo grado e l’indagato non può essere considerato colpevole prima della condanna definitiva.