Sono in totale 165 i candidati ai ‘nastri di partenza’ in corsa per elezioni dei consigli rionali: i soci dei dieci rioni di Foligno saranno infatti chiamati alle urne domenica prossima - 15 novembre - per rinnovare i loro organismi.

Ormai il dado è tratto, i nominativi ufficiali sono stati depositati ieri sera a Palazzo Candiotti, sede dell’Ente Giostra della Quintana e ora inizia la grande tornata elettorale che a metà gennaio, dopo le festività, porterà all’elezione del presidente e dei magistrati che farà la loro prima uscita – come di consueto – per San Feliciano.

Ogni rione è composto da quindici consiglieri, che tutti insieme formano il ‘Consiglio dei Cento’, anche se in verità si tratta di centocinquanta componenti, ma in qualche contrada non si è raggiunto pieno accordo e qualcuno resterà fuori, per poi magari essere ‘recuperato’ come consigliere aggiunto.

Il rione Morlupo ha presentato una lista di venti aspiranti consiglieri, Giotti e Spada diciotto candidati, il Contrastanga ne conta diciasette mentre Pugilli e La Mora arrivano a sedici, solo Croce Bianca, Cassero, Badia e Ammanniti hanno quindici candidati per quindici posti, segno inequivocabile che è stata trovata una quadra interna.

Ed ora scatta inevitabilmente il ‘toto priori’ tra riconferme e cambi al vertice.

Dopo il commissariamento, il rinnovamento più radicale si registra al rione Badia, con una squadra sostanzialmente rinnovata e voci insistenti che danno per favorito alla carica di priore il giovane Andrea Reali. In lista anche Simone Agostini, dimessosi qualche giorno fa dalla carica di magistrato dell’Ente Giostra come responsabile della Commissione Artistica.

Nuovo priore anche al rione Contrastanga, lascia infatti Carlo Mattioli, pronto ad essere succeduto da Roberto Di Arcangelo.

Più incerte le previsioni per la successione del priore Alfredo Doni al rione Giotti ma l’avvicendamento avverrà senza scossoni interni.

Sotto le Conce è accreditatissimo l’attuale vicepriore Graziano Onali, pronto a raccogliere il testimone per la guida del rione Spada.

Per le altre sei contrade – salvo improbabili colpi di scena – si dovrebbe andare con la riconferma dei priori uscenti.

Una volta convalidati gli eletti si procederà alla convocazione dei consigli rionali e quindi all’elezione di priore, vicepriore, segretario ed economo nonché all’indicazione dei responsabili dei vari settori.

Ecco la ‘carica dei 165’

AMMANNITI

Elena Masciolini Giulia Favetti Ilario Quaglia Matteo Venanzi Andrea Rossi Federico Fiordiponti Nicola Epifani Andrea Benedetti Ugo Tini Brunozzi Filippo Damiani Lorenzo Capoccia Alessandro Adriani Elisabetta Salvini Michela Cordiali Chiara Masciolini

BADIA

Riccardo Mancini Sandro Corsaletti Simone Agostini Ludovica Medici Andrea Reali Tony Mancini Massimo Tiburzi Luca Pizzoni Juri Medici Chiara Di Rocco Gabriele Valecchi Tiziano Cavallini Sara Falasca Alessia Casalini Niccolò Severi

CASSERO

Alessio Arseni Benedetta Brunelli Giordano Bruschi Mariangela Berrettoni Lara Cerbini Francesco Fantauzzi Arianna Lini Emanuele Lupparelli Luca Lupparelli Luciano Marano Matteo Roscini Alessandro Settimi Francesco Sotis Giorgia Torti Fabio Serafini

CONTRASTANGA

Chiara Laura Bartoli Nicola Bellini Emiliano Belmonte Claudia Carini Alessandro Chini Marco Del Gatto Roberto Di Arcangelo o Arcangeli Michelangelo Epicoco Filippo Faccendini Francesco Felicioni Francesca Ferri Luca Giovannini Andrea La Forgia Carlo Mattioli Maria Sole Parziani Elia Sdei Andrea Trampetti

CROCE BIANCA

Andrea Ponti Andrea Ottaviani Giampaolo Raponi Carlo Carini Elia Metelli Monia Sabbati Leonardo Natalini Francesco Ceccarelli Marta Menghini Lucia D’Angeli Mirko Tiburzi Cristina Vitiani Bianca Bizzaglia Lucia Ventura Silvia Parrinello

GIOTTI

Gaia Caponetto Aurora Carilli Andrea Ciri Daniele Ciri Nicola Ciri Edoardo Doni Matilde Doni Federico Falfari Alessandro Meniconi Maurizio Ottaviani Matteo Pinna Tommaso Pinna Giovanni Maria Properzi Mattia Quintini Marta Sforna Benedetta Silvestri Giulia Silvestri Leonardo Tomassetti

LA MORA

Rocco Angiletta Fabrizio Brunori Gianluca Carnevali Stefano Falasca Michela Felicioni Francesco Fortini Federica Giuliani Linda Gnozza Michele Gnozza Nicola Lupparelli Nicola Manni Noemi Montanari Jacopo Olivieri Francesco Pacchia Matteo Polli Samuele Trabalza

MORLUPO

Chiara Barbini Elisa Bartolomei Andrea Batori Diego Batori Luciano Broccolo Filippo Calce Aurora Cardinali Federico Cesari Federico Domesi Leonardo Fava Giada Ferraldeschi Arianna Maltempi Mattia Marinangeli Marco Massini Luca Nieri Simona Sabatini Vanessa Sabatini Francesco Sebastiani Roberto Tardioli Luca Trionetti

PUGILLI

Marco Bartocci Alessandra Bronzi Ivano Bruschi Paolo Coletti Saverio De Santis Gabriele Federici Giulia Maccabei Marcello Marbulli Giovanni Marinelli Matteo Menichelli Vincenzo Pagliuca Emanuele Raiola Danila Roca Federico Sebastiani Moreno Serenelli Nicolo’ Venerini

SPADA

Graziano Onali Marco Bizzarri Lorenzo Sdei Roberta Rosignoli Marco Migliardi Sarah Capaldini Alessio Cavanna Laura Procopio Federica Costarelli Edoardo Galici Andrea Giannico Marco Orsolini Alessandro Reali Luca Mion Federica Lucidi Elisa Korriku Samuele Benedetti Giampiero Tomassetti



