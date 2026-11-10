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10 novembre 2026
3 min di lettura
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Quintana: i nomi di tutti i 165 candidati rionali. 'Toto priori' per quattro rioni. Ecco le novità

Scopri i 165 candidati rionali della Giostra della Quintana di Foligno e le novità sui priori: ecco quelli verso la riconferma. Alle urne il 15 novembre

Quintana: i nomi di tutti i 165 candidati rionali. 'Toto priori' per quattro rioni. Ecco le novità

Sono in totale 165 i candidati ai ‘nastri di partenza’ in corsa per elezioni dei consigli rionali: i soci dei dieci rioni di Foligno saranno infatti chiamati alle urne domenica prossima - 15 novembre - per rinnovare i loro organismi.

Ormai il dado è tratto, i nominativi ufficiali sono stati depositati ieri sera a Palazzo Candiotti, sede dell’Ente Giostra della Quintana e ora inizia la grande tornata elettorale che a metà gennaio, dopo le festività, porterà all’elezione del presidente e dei magistrati che farà la loro prima uscita – come di consueto – per San Feliciano.

Ogni rione è composto da quindici consiglieri, che tutti insieme formano il ‘Consiglio dei Cento’, anche se in verità si tratta di centocinquanta componenti, ma in qualche contrada non si è raggiunto pieno accordo e qualcuno resterà fuori, per poi magari essere ‘recuperato’ come consigliere aggiunto.

Il rione Morlupo ha presentato una lista di venti aspiranti consiglieri, Giotti e Spada diciotto candidati, il Contrastanga ne conta diciasette mentre Pugilli e La Mora arrivano a sedici, solo Croce Bianca, Cassero, Badia e Ammanniti hanno quindici candidati per quindici posti, segno inequivocabile che è stata trovata una quadra interna.

Ed ora scatta inevitabilmente il ‘toto priori’ tra riconferme e cambi al vertice.

Dopo il commissariamento, il rinnovamento più radicale si registra al rione Badia, con una squadra sostanzialmente rinnovata e voci insistenti che danno per favorito alla carica di priore il giovane Andrea Reali. In lista anche Simone Agostini, dimessosi qualche giorno fa dalla carica di magistrato dell’Ente Giostra come responsabile della Commissione Artistica.

Nuovo priore anche al rione Contrastanga, lascia infatti Carlo Mattioli, pronto ad essere succeduto da Roberto Di Arcangelo.

Più incerte le previsioni per la successione del priore Alfredo Doni al rione Giotti ma l’avvicendamento avverrà senza scossoni interni.

Sotto le Conce è accreditatissimo l’attuale vicepriore Graziano Onali, pronto a raccogliere il testimone per la guida del rione Spada.

Per le altre sei contrade – salvo improbabili colpi di scena – si dovrebbe andare con la riconferma dei priori uscenti.

Una volta convalidati gli eletti si procederà alla convocazione dei consigli rionali e quindi all’elezione di priore, vicepriore, segretario ed economo nonché all’indicazione dei responsabili dei vari settori.

Ecco la ‘carica dei 165’

AMMANNITI

  1. Elena Masciolini

  2. Giulia Favetti

  3. Ilario Quaglia

  4. Matteo Venanzi

  5. Andrea Rossi

  6. Federico Fiordiponti

  7. Nicola Epifani

  8. Andrea Benedetti

  9. Ugo Tini Brunozzi

  10. Filippo Damiani

  11. Lorenzo Capoccia

  12. Alessandro Adriani

  13. Elisabetta Salvini

  14. Michela Cordiali

  15. Chiara Masciolini

BADIA

  1. Riccardo Mancini

  2. Sandro Corsaletti

  3. Simone Agostini

  4. Ludovica Medici

  5. Andrea Reali

  6. Tony Mancini

  7. Massimo Tiburzi

  8. Luca Pizzoni

  9. Juri Medici

  10. Chiara Di Rocco

  11. Gabriele Valecchi

  12. Tiziano Cavallini

  13. Sara Falasca

  14. Alessia Casalini

  15. Niccolò Severi

CASSERO

  1. Alessio Arseni

  2. Benedetta Brunelli

  3. Giordano Bruschi

  4. Mariangela Berrettoni

  5. Lara Cerbini

  6. Francesco Fantauzzi

  7. Arianna Lini

  8. Emanuele Lupparelli

  9. Luca Lupparelli

  10. Luciano Marano

  11. Matteo Roscini

  12. Alessandro Settimi

  13. Francesco Sotis

  14. Giorgia Torti

  15. Fabio Serafini

CONTRASTANGA

  1. Chiara Laura Bartoli

  2. Nicola Bellini

  3. Emiliano Belmonte

  4. Claudia Carini

  5. Alessandro Chini

  6. Marco Del Gatto

  7. Roberto Di Arcangelo o Arcangeli

  8. Michelangelo Epicoco

  9. Filippo Faccendini

  10. Francesco Felicioni

  11. Francesca Ferri

  12. Luca Giovannini

  13. Andrea La Forgia

  14. Carlo Mattioli

  15. Maria Sole Parziani

  16. Elia Sdei

  17. Andrea Trampetti

CROCE BIANCA

  1. Andrea Ponti

  2. Andrea Ottaviani

  3. Giampaolo Raponi

  4. Carlo Carini

  5. Elia Metelli

  6. Monia Sabbati

  7. Leonardo Natalini

  8. Francesco Ceccarelli

  9. Marta Menghini

  10. Lucia D’Angeli

  11. Mirko Tiburzi

  12. Cristina Vitiani

  13. Bianca Bizzaglia

  14. Lucia Ventura

  15. Silvia Parrinello

GIOTTI

  1. Gaia Caponetto

  2. Aurora Carilli

  3. Andrea Ciri

  4. Daniele Ciri

  5. Nicola Ciri

  6. Edoardo Doni

  7. Matilde Doni

  8. Federico Falfari

  9. Alessandro Meniconi

  10. Maurizio Ottaviani

  11. Matteo Pinna

  12. Tommaso Pinna

  13. Giovanni Maria Properzi

  14. Mattia Quintini

  15. Marta Sforna

  16. Benedetta Silvestri

  17. Giulia Silvestri

  18. Leonardo Tomassetti

LA MORA

  1. Rocco Angiletta

  2. Fabrizio Brunori

  3. Gianluca Carnevali

  4. Stefano Falasca

  5. Michela Felicioni

  6. Francesco Fortini

  7. Federica Giuliani

  8. Linda Gnozza

  9. Michele Gnozza

  10. Nicola Lupparelli

  11. Nicola Manni

  12. Noemi Montanari

  13. Jacopo Olivieri

  14. Francesco Pacchia

  15. Matteo Polli

  16. Samuele Trabalza

MORLUPO

  1. Chiara Barbini

  2. Elisa Bartolomei

  3. Andrea Batori

  4. Diego Batori

  5. Luciano Broccolo

  6. Filippo Calce

  7. Aurora Cardinali

  8. Federico Cesari

  9. Federico Domesi

  10. Leonardo Fava

  11. Giada Ferraldeschi

  12. Arianna Maltempi

  13. Mattia Marinangeli

  14. Marco Massini

  15. Luca Nieri

  16. Simona Sabatini

  17. Vanessa Sabatini

  18. Francesco Sebastiani

  19. Roberto Tardioli

  20. Luca Trionetti

PUGILLI

  1. Marco Bartocci

  2. Alessandra Bronzi

  3. Ivano Bruschi

  4. Paolo Coletti

  5. Saverio De Santis

  6. Gabriele Federici

  7. Giulia Maccabei

  8. Marcello Marbulli

  9. Giovanni Marinelli

  10. Matteo Menichelli

  11. Vincenzo Pagliuca

  12. Emanuele Raiola

  13. Danila Roca

  14. Federico Sebastiani

  15. Moreno Serenelli

  16. Nicolo’ Venerini

SPADA

  1. Graziano Onali

  2. Marco Bizzarri

  3. Lorenzo Sdei

  4. Roberta Rosignoli

  5. Marco Migliardi

  6. Sarah Capaldini

  7. Alessio Cavanna

  8. Laura Procopio

  9. Federica Costarelli

  10. Edoardo Galici

  11. Andrea Giannico

  12. Marco Orsolini

  13. Alessandro Reali

  14. Luca Mion

  15. Federica Lucidi

  16. Elisa Korriku

  17. Samuele Benedetti

  18. Giampiero Tomassetti


Tag

Foligno

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Quintana candidati rionali toto priori Elezioni rionali Rione Morlupo Rione Badia San Feliciano Ente Giostra

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