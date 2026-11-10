Sono in totale 165 i candidati ai ‘nastri di partenza’ in corsa per elezioni dei consigli rionali: i soci dei dieci rioni di Foligno saranno infatti chiamati alle urne domenica prossima - 15 novembre - per rinnovare i loro organismi.
Ormai il dado è tratto, i nominativi ufficiali sono stati depositati ieri sera a Palazzo Candiotti, sede dell’Ente Giostra della Quintana e ora inizia la grande tornata elettorale che a metà gennaio, dopo le festività, porterà all’elezione del presidente e dei magistrati che farà la loro prima uscita – come di consueto – per San Feliciano.
Ogni rione è composto da quindici consiglieri, che tutti insieme formano il ‘Consiglio dei Cento’, anche se in verità si tratta di centocinquanta componenti, ma in qualche contrada non si è raggiunto pieno accordo e qualcuno resterà fuori, per poi magari essere ‘recuperato’ come consigliere aggiunto.
Il rione Morlupo ha presentato una lista di venti aspiranti consiglieri, Giotti e Spada diciotto candidati, il Contrastanga ne conta diciasette mentre Pugilli e La Mora arrivano a sedici, solo Croce Bianca, Cassero, Badia e Ammanniti hanno quindici candidati per quindici posti, segno inequivocabile che è stata trovata una quadra interna.
Ed ora scatta inevitabilmente il ‘toto priori’ tra riconferme e cambi al vertice.
Dopo il commissariamento, il rinnovamento più radicale si registra al rione Badia, con una squadra sostanzialmente rinnovata e voci insistenti che danno per favorito alla carica di priore il giovane Andrea Reali. In lista anche Simone Agostini, dimessosi qualche giorno fa dalla carica di magistrato dell’Ente Giostra come responsabile della Commissione Artistica.
Nuovo priore anche al rione Contrastanga, lascia infatti Carlo Mattioli, pronto ad essere succeduto da Roberto Di Arcangelo.
Più incerte le previsioni per la successione del priore Alfredo Doni al rione Giotti ma l’avvicendamento avverrà senza scossoni interni.
Sotto le Conce è accreditatissimo l’attuale vicepriore Graziano Onali, pronto a raccogliere il testimone per la guida del rione Spada.
Per le altre sei contrade – salvo improbabili colpi di scena – si dovrebbe andare con la riconferma dei priori uscenti.
Una volta convalidati gli eletti si procederà alla convocazione dei consigli rionali e quindi all’elezione di priore, vicepriore, segretario ed economo nonché all’indicazione dei responsabili dei vari settori.
Ecco la ‘carica dei 165’
AMMANNITI
Elena Masciolini
Giulia Favetti
Ilario Quaglia
Matteo Venanzi
Andrea Rossi
Federico Fiordiponti
Nicola Epifani
Andrea Benedetti
Ugo Tini Brunozzi
Filippo Damiani
Lorenzo Capoccia
Alessandro Adriani
Elisabetta Salvini
Michela Cordiali
Chiara Masciolini
BADIA
Riccardo Mancini
Sandro Corsaletti
Simone Agostini
Ludovica Medici
Andrea Reali
Tony Mancini
Massimo Tiburzi
Luca Pizzoni
Juri Medici
Chiara Di Rocco
Gabriele Valecchi
Tiziano Cavallini
Sara Falasca
Alessia Casalini
Niccolò Severi
CASSERO
Alessio Arseni
Benedetta Brunelli
Giordano Bruschi
Mariangela Berrettoni
Lara Cerbini
Francesco Fantauzzi
Arianna Lini
Emanuele Lupparelli
Luca Lupparelli
Luciano Marano
Matteo Roscini
Alessandro Settimi
Francesco Sotis
Giorgia Torti
Fabio Serafini
CONTRASTANGA
Chiara Laura Bartoli
Nicola Bellini
Emiliano Belmonte
Claudia Carini
Alessandro Chini
Marco Del Gatto
Roberto Di Arcangelo o Arcangeli
Michelangelo Epicoco
Filippo Faccendini
Francesco Felicioni
Francesca Ferri
Luca Giovannini
Andrea La Forgia
Carlo Mattioli
Maria Sole Parziani
Elia Sdei
Andrea Trampetti
CROCE BIANCA
Andrea Ponti
Andrea Ottaviani
Giampaolo Raponi
Carlo Carini
Elia Metelli
Monia Sabbati
Leonardo Natalini
Francesco Ceccarelli
Marta Menghini
Lucia D’Angeli
Mirko Tiburzi
Cristina Vitiani
Bianca Bizzaglia
Lucia Ventura
Silvia Parrinello
GIOTTI
Gaia Caponetto
Aurora Carilli
Andrea Ciri
Daniele Ciri
Nicola Ciri
Edoardo Doni
Matilde Doni
Federico Falfari
Alessandro Meniconi
Maurizio Ottaviani
Matteo Pinna
Tommaso Pinna
Giovanni Maria Properzi
Mattia Quintini
Marta Sforna
Benedetta Silvestri
Giulia Silvestri
Leonardo Tomassetti
LA MORA
Rocco Angiletta
Fabrizio Brunori
Gianluca Carnevali
Stefano Falasca
Michela Felicioni
Francesco Fortini
Federica Giuliani
Linda Gnozza
Michele Gnozza
Nicola Lupparelli
Nicola Manni
Noemi Montanari
Jacopo Olivieri
Francesco Pacchia
Matteo Polli
Samuele Trabalza
MORLUPO
Chiara Barbini
Elisa Bartolomei
Andrea Batori
Diego Batori
Luciano Broccolo
Filippo Calce
Aurora Cardinali
Federico Cesari
Federico Domesi
Leonardo Fava
Giada Ferraldeschi
Arianna Maltempi
Mattia Marinangeli
Marco Massini
Luca Nieri
Simona Sabatini
Vanessa Sabatini
Francesco Sebastiani
Roberto Tardioli
Luca Trionetti
PUGILLI
Marco Bartocci
Alessandra Bronzi
Ivano Bruschi
Paolo Coletti
Saverio De Santis
Gabriele Federici
Giulia Maccabei
Marcello Marbulli
Giovanni Marinelli
Matteo Menichelli
Vincenzo Pagliuca
Emanuele Raiola
Danila Roca
Federico Sebastiani
Moreno Serenelli
Nicolo’ Venerini
SPADA
Graziano Onali
Marco Bizzarri
Lorenzo Sdei
Roberta Rosignoli
Marco Migliardi
Sarah Capaldini
Alessio Cavanna
Laura Procopio
Federica Costarelli
Edoardo Galici
Andrea Giannico
Marco Orsolini
Alessandro Reali
Luca Mion
Federica Lucidi
Elisa Korriku
Samuele Benedetti
Giampiero Tomassetti