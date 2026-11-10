Nasconde 12 dosi di cocaina nel cruscotto dell'auto, 20enne arrestato

La Polizia di Stato di Foligno ha tratto in arresto in flagranza di reato un ragazzo di 20 anni, ritenuto responsabile di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Tutto è avvenuto lungo una via limitrofa a viale Roma. A insospettire i poliziotti è stato l'atteggiamento del giovane che, alla vista degli agenti, ha subito mostrato un evidente stato di nervosismo, tentando persino di eludere l'accertamento.

Nonostante la perquisizione personale avesse dato esito negativo, gli agenti hanno deciso di estendere le verifiche all'autovettura in uso al 20enne. L'intuito investigativo ha trovato immediata conferma: occultati all'interno della copertura in plastica situata sopra il quadro strumenti del cruscotto, i poliziotti hanno rinvenuto 12 involucri termosaldati contenenti cocaina, già suddivisa in dosi pronte per lo spaccio, per un peso complessivo di circa 10 grammi.

Condotto presso gli uffici del Commissariato di Foligno per le formalità di rito, il giovane è stato dichiarato in stato di arresto e trattenuto nelle camere di sicurezza su disposizione del Pubblico Ministero di turno. A seguito dell'udienza di convalida di fronte al Giudice, l'arresto in flagranza è stato formalmente convalidato e a carico del 20enne è stata disposta la misura cautelare del divieto di dimora nell'intera regione Umbria.