Un’economia umbra che nel primo semestre del 2026 è andata meglio del previsto (+0,8 il Pil), pur con un’attività industriale rimasta debole, trainata però dalle imprese più strutturate e dal settore aerospaziale, dalla crescita dell’edilizia sostenuta dagli investimenti pubblici e dalla dinamica positiva del turismo. Con l’occupazione che continua a crescere e che sostiene i consumi, nonostante l’aumento dei prezzi.

Una fotografia però, quella scattata dalla filiale di Perugia della Banca d’Italia, che già mostra i segni delle criticità legate alle tensioni geopolitiche e al conseguente aumento dei costi energetici che fanno schizzare l’inflazione, salita al 4,2% in Umbria a settembre.

Incertezze del futuro

Impossibile in questo quadro, come ha spiegato la direttrice della filiale di Perugia della Banca d’Italia, Maria Dolores Di Baia, prevedere cosa accadrà nei prossimi mesi, in Umbria, come del resto in tutto il Paese.

Industria

L'attività industriale, su cui ha gravato l'aumento dei costi connesso con le tensioni geopolitiche, è rimasta fiacca. A fronte di diffuse indicazioni di debolezza delle imprese di piccole e medie dimensioni e di quelle operanti nei settori tessile e metalmeccanico, si registrano segnali maggiormente positivi dalle imprese più grandi e dal cluster dell'aerospazio. L'elevata incertezza ha continuato a indurre prudenza nelle decisioni di investimento.

Export

Le esportazioni sono lievemente cresciute (+0,6%), soprattutto grazie al contributo dei comparti dell'abbigliamento e dei metalli. Ma resta molto inferiore al dato italiano (+4,5%). Se il dato rispetto al mercato statunitense è viziato alla corsa agli acquisti che era stata innescata dall’annuncio dei dazi, la crisi della manifattura tedesca comporta conseguenze negative anche per quella umbra, soprattutto quella legata alle componenti dell’automotive. Bene invece ancora l’abbigliamento del lusso, che trova nuovi mercati, come quello francese.

Edilizia

Nel settore edile l'attività ha continuato a espandersi beneficiando della crescita degli investimenti pubblici. Ma in maniera più debole e con i primi segnali di cedimento, come quello sulla flessione delle ore lavorate.

Terziario e turismo

Il terziario resta vivace, sostenuto dall'espansione dei consumi e dal rafforzamento dei flussi turistici. La crescita ha interessato tutto il territorio regionale e si è confermata più marcata per i turisti italiani e per le strutture extralberghiere.

Investimenti

Le condizioni economiche e finanziarie delle imprese dell'industria e dei servizi si sono confermate nel complesso positive. La liquidità è rimasta elevata così come la quota di aziende che prevedono di chiudere l'esercizio in pareggio o in utile.

Le imprese segnalano una compressione dei margini di profitto. E un rallentamento degli investimenti, che già era stato indicato a giugno.

Occupazione

L'occupazione ha continuato a espandersi in misura sostenuta, più che nel complesso del Paese. L'aumento ha interessato quasi tutti i settori ed è risultato più intenso per le donne e i lavoratori autonomi. Anche la partecipazione al mercato del lavoro ha continuato a crescere; dopo tre anni di calo, il numero delle persone in cerca di occupazione è tornato a salire e il tasso di disoccupazione è rimasto stabile.

Famiglie

Sostenuto dai buoni livelli occupaziionali, il reddito disponibile delle famiglie si è ancora espanso in termini nominali. La dinamica del potere d'acquisto si è invece indebolita, risentendo dell'aumento dell'inflazione.

I consumi hanno proseguito la moderata crescita, con un'intensità di poco superiore a quella nazionale, nonostante il progressivo peggioramento del clima di fiducia.

Finanza

Nel primo semestre l'espansione del credito al settore privato non finanziario si è progressivamente rafforzata. I prestiti alle imprese sono tornati a salire dopo oltre tre anni di contrazione, sostenuti dai finanziamenti alle aziende medio-grandi; è proseguito invece il calo di quelli alle imprese di minori dimensioni. I prestiti alle famiglie hanno continuato a espandersi anche grazie all'aumento delle nuove erogazioni di mutui.

La qualità del credito è migliorata per le imprese e si è mantenuta elevata per le famiglie.

Il futuro

Insomma, l’incertezza diffusa nel sistema economico italiano (e non solo) nei primi sei mesi dell’anno non si era ancora riflessa sull’economia umbra e sulla condizione delle famiglie. Uno scenario che però è destinato a peggiorare. Impossibile, però, quantificare gli effetti di questo tsunami.