La Polizia di Terni, tramite la Sezione Cibernetica, al termine di un’attività d’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica della città, ha consentito di scovare una truffa telefonica detta vishing e riconsegnare l’ingente somma di denaro alla vittima.

L’uomo dopo aver ricevuto un sms sul cellulare, che si riferiva a un finto pagamento sospetto da bloccare, ha chiamato il numero indicato nel messaggio. All’altro capo del telefono il finto operatore della Polizia gli ha assicurato che lo avrebbe aiutato nell’operazione, prima chiedendo alla vittima di effettuare alcune ricariche telefoniche e poi di aprire un conto corrente bancario che all’insaputa dell’uomo veniva gestito direttamente da remoto dai malfattori e su cui sono stati trasferiti 7.000 euro. Tutta la somma è stata sequestrata e restituita alla vittima.

Dai successivi controlli è emerso che il denaro sottratto veniva speso in un’attività commerciale, poi chiusa per vendita abusiva di oggetti preziosi, con sospensione della licenza di vendita on-line emessa dalla Questura.

Sono ancora in corso le indagini finalizzate a identificare i truffatori che hanno effettuato l’accesso abusivo al conto corrente della vittima.