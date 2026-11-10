A Gubbio una domenica (solo) in bici

Una giornata per riscoprire il piacere di muoversi in bicicletta, sperimentare modalità di spostamento alternative all’auto e comprendere come anche le scelte quotidiane possano contribuire a migliorare la qualità della vita in città. Domenica 15 novembre, dalle ore 10 alle 16, Piazza 40 Martiri, a Gubbio, ospiterà il Car Free Day, ovvero “Una giornata senza auto”, iniziativa promossa dal Comune nell’ambito del progetto europeo Citymove.

L’appuntamento si inserisce nel percorso di sensibilizzazione avviato con l’Urban Mobility Day dello scorso 23 ottobre, dedicato al tema della mobilità accessibile e inclusiva. La giornata del 15 novembre intende avvicinare cittadini e famiglie a un modo diverso di vivere gli spostamenti quotidiani, mettendo al centro la bicicletta come mezzo ecologico, salutare e alla portata di tutti.

Dalle 10 alle 16 sarà possibile partecipare a prove gratuite con le bici, con la possibilità di sperimentare anche modelli accessibili, prendere parte a percorsi e gimkane dedicate ai bambini e conoscere più da vicino altre opportunità. Non mancheranno momenti di educazione alla mobilità sostenibile e attività pensate per coinvolgere persone di tutte le età, in un’occasione di divertimento e condivisione aperta a tutta la famiglia.

“L’obiettivo - come sottolineano gli assessori Carlotta Coaiacovo e Micaela Parlagreco, che hanno seguito da vicino il progetto - è mostrare concretamente come scegliere la bicicletta, anche soltanto per alcuni spostamenti, possa produrre benefici su più livelli: migliorare il benessere e la salute individuale, ridurre traffico e inquinamento, contribuire a rendere gli spazi urbani più vivibili e generare anche un risparmio economico”.

Il progetto europeo Citymove - cofinanziato dall’Unione Europea attraverso il Programma Interreg IPA ADRION - nasce proprio dalla necessità di affrontare la forte dipendenza dall'automobile, promuovendo infrastrutture, strumenti e comportamenti capaci di favorire modalità di spostamento ecologiche e alternative. Un percorso nel quale la partecipazione dei cittadini riveste un ruolo fondamentale: la transizione verso una mobilità più sostenibile, infatti, non passa soltanto attraverso la pianificazione e gli interventi sulle infrastrutture, ma anche attraverso una maggiore consapevolezza e la possibilità di sperimentare direttamente nuove abitudini.

Domenica 15 novembre, dalle 10 alle 16, Piazza 40 Martiri diventerà così uno spazio dedicato alla mobilità sostenibile, all'incontro e alla partecipazione: l’invito, rivolto a tutta la cittadinanza, e in particolare alle famiglie, è quello a trascorrere una giornata diversa, scoprire nuove possibilità di movimento e contribuire, anche attraverso piccoli gesti, a costruire una città più sana, accessibile e vivibile.