Sabato 7 novembre, Rosario e Celestino Ievole hanno lanciato un appello urgente per ottenere l'accesso a un nuovo farmaco per la loro madre, affetta da un tumore al pancreas in stadio avanzato. La presidente della Regione, Stefania Proietti, ha risposto prontamente al messaggio inviato tramite PEC.

Nella missiva Proietti spiega che richiesta è stata immediatamente inoltrata alla direzione sanitaria per accelerare il processo di accesso ai programmi di uso compassionevole dei farmaci. Gli uffici sanitari sono attualmente in contatto con il direttore dell’Oncologia di Perugia, che è anche il coordinatore del Molecular Tumor Board regionale, per discutere dei prossimi passi con Rosario. Inoltre, il dirigente del servizio farmaceutico sta collaborando con AIFA per esplorare tutte le opzioni disponibili per l'uso del farmaco.

“Comprendiamo appieno la delicatezza e la profonda umanità della vostra richiesta – ha scritto la presidente - oltre al grande valore della tenacia e della resilienza dimostrate dalla signora Regina nel percorso di cura affrontato contro l’adenocarcinoma pancreatico”. “L’umanità delle cure e il coinvolgimento dei pazienti e dei loro familiari sono alla base della nostra azione quotidiana nella sanità. La fiducia di Rosario e Celestino nella medicina e il coraggio della signora Regina nell’affrontare la malattia sono esemplari e il loro appello va ascoltato.”