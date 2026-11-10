Sovraffollamento, carenza di personale e difficoltà organizzative. È un quadro particolarmente critico quello che emerge dalla fotografia delle carceri umbre, al centro dell'attenzione del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria (SAPPE), riunito a Orvieto per il XXXIX Consiglio Nazionale.

I numeri contenuti nel Report mensile di Ottorighe, numero 5 di settembre 2026, elaborati sulla base dei dati ufficiali del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, restituiscono una situazione che richiede interventi urgenti e strutturali.

In Umbria sono presenti 1.666 detenuti a fronte di 1.283 posti effettivamente disponibili, con un tasso di affollamento reale del 130%. Il dato più preoccupante è che tutti e quattro gli istituti penitenziari della regione superano la propria capienza effettiva. Il 100% della popolazione detenuta si trova quindi in strutture sovraffollate, una condizione che si protrae ormai da tredici mesi.

A rendere ancora più complesso il quadro è la carenza di personale di Polizia Penitenziaria. In regione, a fronte di 871 unità previste, gli operatori effettivamente presenti sono 739, con una scopertura complessiva del 15%. Mancano dunque 132 unità, con inevitabili ripercussioni sull'organizzazione dei servizi, sulla vigilanza e sulla sicurezza quotidiana degli istituti.

A Capanne la situazione più critica

Tra le strutture umbre, la situazione più difficile riguarda la Casa circondariale di Perugia Capanne. A settembre risultano presenti 490 detenuti per appena 309 posti effettivamente disponibili, con un tasso di affollamento che raggiunge il 159%. Dei 363 posti regolamentari, ben 54 risultano inagibili. Anche sul fronte del personale la situazione è particolarmente delicata: sono presenti 203 agenti rispetto ai 251 previsti, con una carenza del 19%.

Criticità importanti si registrano anche negli altri istituti regionali. Alla Casa di reclusione di Orvieto sono presenti 118 detenuti per 98 posti disponibili, con un affollamento del 120%. Gli agenti effettivamente presenti sono 50 rispetto ai 62 previsti, anche in questo caso con una scopertura del 19%. A Terni il numero dei detenuti raggiunge quota 551, a fronte di 421 posti effettivi, con un tasso di affollamento del 131%. La carenza di Polizia Penitenziaria è del 13%.

A Spoleto, infine, si contano 507 detenuti per 455 posti disponibili, con un affollamento del 111% e una scopertura di personale del 13%.

Il SAPPE: servono interventi strutturali e risposte istituzionali

Di fronte a questi numeri, il SAPPE ribadisce la necessità di un'azione sindacale costante e incisiva, sia a livello nazionale sia sul territorio. La situazione umbra, secondo il sindacato, dimostra chiaramente che sovraffollamento e carenze di organico non possono essere affrontati con provvedimenti isolati o temporanei. Tra le richieste principali figurano il rafforzamento degli organici della Polizia Penitenziaria, il recupero dei posti detentivi attualmente inutilizzabili, il miglioramento delle condizioni operative e la disponibilità di strumenti adeguati per garantire la gestione e la sicurezza degli istituti.