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10 novembre 2026
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A Perugia aumentano i fondi per la cultura: stanziati altri 100.000 euro

Nuovo aumento dei fondi per cultura a Perugia: arrivano altri 100.000 euro, per un totale di 286.000€ per eventi culturali e progetti artistici

A Perugia aumentano i fondi per la cultura: stanziati altri 100.000 euro

Il Comune aumenta di 100mila euro i contributi per le iniziative culturali: una iniziativa che irrobustisce la dotazione finanziaria dell’avviso pubblico per la concessione di contributi a favore di iniziative, attività ed eventi culturali per i mesi che chiudono questo 2026.

Questo nuovo incremento economico si aggiunge ai 186.000 euro già previsti per il bando, portando così a 286.000 la cifra complessiva. Si tratta di un aumento importante, che consentirà di sviluppare e promuovere nuovi progetti nei settori della cultura, dell’arte, della tutela e valorizzazione del territorio e del suo patrimonio storico e culturale.

L’avviso pubblico

L’avviso pubblico, rivolto ai lavoratori nel settore della produzione e promozione culturale, è stato diviso in 3 parti: arti visive, letterarie e tutela dei beni culturali; spettacoli dal vivo; grandi eventi. Questo nuovo stanziamento sarà gestito nella stessa maniera utilizzata per la somma prevista originariamente, diviso seguendo le stesse percentuali e continuando a garantire continuità, trasparenza ed imparzialità nell’assegnazione dei contributi.

Pierini: segnale concreto di attenzione alla cultura cittadina

“Con questo incremento di risorse - spiega il vicesindaco ed assessore alla cultura Marco Pierini- vogliamo dare un segnale concreto di attenzione al mondo della cultura cittadina, che rappresenta uno dei principali motori di crescita civile, sociale ed economica del territorio. L’elevata partecipazione registrata dall’avviso e la qualità progettuale che caratterizza il tessuto culturale ed associativo perugino ci hanno spinto a rafforzare ulteriormente l’investimento dell’Amministrazione. L’obiettivo è offrire maggiori opportunità a chi produce cultura, valorizza il patrimonio della città e contribuisce, attraverso enti ed iniziative, a rendere Perugia una comunità sempre più dinamica, attrattiva ed inclusiva”.

L’importanza dell’iniziativa

Secondo i dati SIAE 2026, l’Umbria prima in classifica se si guarda al numero di spettacoli in rapporto agli abitanti, con un numero di 78,3 eventi ogni 1000 persone (la media nazionale è di 56,7). Se spostiamo poi l’attenzione su Perugia, solo la stagione estiva quest’anno ha superato i 140 eventi tra concerti, spettacoli teatrali, sagre, mostre e fiere. Anche in questo modo il Comune aiuta l’estesa e continua programmazione di eventi culturali in Umbria, portando avanti l’intenzione di continuare su questa linea.

(Francesco D’Atanasio)

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Perugia

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Perugia fondi cultura eventi culturali bando culturale Marco Pierini

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