Tornano sui banchi di scuola...dopo 60 anni

Il tempo sembra essersi fermato per un gruppo di storici ex alunni che, a distanza di ben 60 anni dal primo suono della campanella, si sono ritrovati per varcare nuovamente la soglia della scuola elementare San Filippo di Città di Castello. Un viaggio emozionante a ritroso negli anni, nato dal desiderio di rivivere i ricordi legati ai primi passi del loro percorso scolastico.

L'iniziativa ha visto una classe degli anni '60 riunirsi davanti al portone dello storico plesso tifernate. Gli alunni sono: in alto da sinistra Claudio Bartolini, Domenico Duchi, Sandro Broccoli, Luigi Neri, Walter Floridi, Ermanno Rossi. In basso da sinistra Alberto Veschi, Massimo Dini, Marco Fiorelli.

Abbracci, commozione e qualche immancabile momento di esitazione nel riconoscere i volti trasformati dal tempo, subito superato dall'entusiasmo di riscoprire gli stessi sguardi e la stessa complicità di quando erano bambini. Ad accoglierli, l'attuale personale scolastico, che ha permesso al gruppo di visitare aule e corridoi che un tempo facevano da sfondo ai loro giochi e alle prime fatiche sui quaderni.

Durante la visita, gli ex compagni di banco hanno rievocato aneddoti in bianco e nero: le severe ma affettuose maestre dell'epoca, i grembiuli neri con il fiocco blu. Sedersi nuovamente in quei luoghi, seppur modernizzati nel corso dei decenni, ha regalato a tutti i presenti un profondo senso di appartenenza e la consapevolezza che l'amicizia nata tra i banchi di scuola resiste anche al passare del tempo.

La giornata si è conclusa con una promessa: non lasciarsi sfuggire di vista e trasformare questo straordinario amarcord in un appuntamento ancora da ripetere. Perché, come ha commentato uno dei promotori dell'incontro, "siamo entrati in questa scuola come bambini e oggi ne usciamo di nuovo insieme, con qualche capello bianco in più ma con lo stesso cuore di allora".