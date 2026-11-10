Abbonati

Ricerca nel Sito

Voci dal Territorio
10 novembre 2026
2 min di lettura
Davide Baccarini

Tornano sui banchi di scuola...dopo 60 anni

Rimpatriata da record alla scuola elementare San Filippo di Città di Castello

Tornano sui banchi di scuola...dopo 60 anni

Il tempo sembra essersi fermato per un gruppo di storici ex alunni che, a distanza di ben 60 anni dal primo suono della campanella, si sono ritrovati per varcare nuovamente la soglia della scuola elementare San Filippo di Città di Castello. Un viaggio emozionante a ritroso negli anni, nato dal desiderio di rivivere i ricordi legati ai primi passi del loro percorso scolastico.

L'iniziativa ha visto una classe degli anni '60 riunirsi davanti al portone dello storico plesso tifernate. Gli alunni sono: in alto da sinistra Claudio Bartolini, Domenico Duchi, Sandro Broccoli, Luigi Neri, Walter Floridi, Ermanno Rossi. In basso da sinistra Alberto Veschi, Massimo Dini, Marco Fiorelli.

Abbracci, commozione e qualche immancabile momento di esitazione nel riconoscere i volti trasformati dal tempo, subito superato dall'entusiasmo di riscoprire gli stessi sguardi e la stessa complicità di quando erano bambini. Ad accoglierli, l'attuale personale scolastico, che ha permesso al gruppo di visitare aule e corridoi che un tempo facevano da sfondo ai loro giochi e alle prime fatiche sui quaderni.

Durante la visita, gli ex compagni di banco hanno rievocato aneddoti in bianco e nero: le severe ma affettuose maestre dell'epoca, i grembiuli neri con il fiocco blu. Sedersi nuovamente in quei luoghi, seppur modernizzati nel corso dei decenni, ha regalato a tutti i presenti un profondo senso di appartenenza e la consapevolezza che l'amicizia nata tra i banchi di scuola resiste anche al passare del tempo.

La giornata si è conclusa con una promessa: non lasciarsi sfuggire di vista e trasformare questo straordinario amarcord in un appuntamento ancora da ripetere. Perché, come ha commentato uno dei promotori dell'incontro, "siamo entrati in questa scuola come bambini e oggi ne usciamo di nuovo insieme, con qualche capello bianco in più ma con lo stesso cuore di allora".

Tag

Alto Tevere Città di Castello

Parole chiave

rimpatriata banchi scuola 60 anni san filippo città di castello

Articoli correlati