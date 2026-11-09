“Destra e sinistra hanno solo un obiettivo: Bandecchi. Non temo la sfiducia, sono convinto di avere la piena maggioranza. Terni arriverà a fine mandato maggio 2028, stiamo cambiando la faccia della città”, sostiene Bandecchi prima del Consiglio comunale di oggi. “Non cade nessuno, 50 anni di sinistra hanno rovinato la città. Sono convinto che il 60% dei cittadini sta ancora con me” e rilancia con la sua candidatura anche in Regione.

14 firme per la sfiducia. Fiorelli (M5S): “Maggioranza agonizzante”

Nel corso del Consiglio comunale i consiglieri Claudio Fiorelli dei 5S e Pierluigi Spinelli del Pd hanno fatto protocollare le 14 firme per la sfiducia a Bandecchi. Spetterà poi al voto in aula arrivare al numero soglia di 17. Hanno firmato il centrosinistra con PD e M5S, gli “scissionisti” Sterlini e Severoni confluiti all’opposizione, Tripponi del Gruppo misto e tutto il centrodestra tranne i consiglieri Vladimiro Orsini della lista civica Terni Masselli Sindaco e Francesco Maria Ferranti di Forza Italia. “Per presentare la mozione bastavano 13 firme, cerchiamo di fare chiarezza sulla maggioranza, chi lo sostiene e chi no e i numeri che ha Bandecchi. La maggioranza deve essere solida per andare avanti, un sindaco con una maggioranza così traballante nella storia non è mai andato avanti. Il problema è che cadere alla fine di febbraio vuol dire portare Terni a un anno di commissariamento. Tanti pensano alla responsabilità della città, ma non mi vengano a dire che portare avanti una maggioranza già agonizzante lo fanno per la città”. Dovranno ora passare da 10 a un massimo di 30 giorni dalla presentazione delle firme per la votazione in aula, a oggi la maggioranza dispone di 15 voti su 33, sindaco compreso.

Il cambio nome per Severoni e Sterlini

Bandecchi ha minacciato cause legali per i due “dissidenti” Severoni e Sterlini sull’utilizzo del nome “Bandecchi per Terni”. “Non vi potete chiamare così, il marchio è mio. Non capisco la vostra ostinazione nel volervi chiamare “Bandecchi per Terni” stando all’opposizione, i miei avvocati vi faranno causa, a me sembrate ridicoli” ha sottolineato il sindaco. “Da soli avete preso 60 voti, ci siete venuti "(in consiglio) con me”.

Teatro Verdi, mancano 4 milioni. Cercasi filantropo

Uno scaricabarile sulla costruzione del nuovo teatro Verdi, è stato quello andato in scena in Consiglio da parte del sindaco, che ha bollato il progetto sbagliato e fatto male. “Già quando ci siamo insediati gli arredi non erano previsti da nessun capitolato. La giunta precedente ha fatto un progetto sbagliato, a gennaio ho detto che stavamo per finire ma mancano 4 milioni. Dopo aver risparmiato 7 milioni e mezzo per fare l’interrato, ho chiesto i soldi al Ministero della Cultura” ha sottolineato, con un appello a persone di “buona volontà” che possano sponsorizzare il Verdi e vedere il proprio nome comparire come finanziatore degli arredi del teatro. La scadenza per la conclusione dei lavori è dicembre 2027, con possibile anticipazione a giugno dello stesso anno come è stato riferito a ottobre dal responsabile del procedimento quando sindaco, consiglieri comunali e prima e seconda commissione consiliare sono andati in visita al cantiere.

