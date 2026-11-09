Si sono svolte nella mattinata di domenica 8 novembre a Bastia Umbra le celebrazioni promosse dal Comune in occasione della Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, ricorrenza che si celebra il 4 novembre e che rappresenta un momento importante per ricordare il sacrificio di quanti hanno perso la vita per l’unità, l’indipendenza e la libertà del nostro Paese.

Le commemorazioni hanno interessato diverse località del territorio comunale, attraverso un percorso di memoria e raccoglimento presso i Monumenti ai Caduti, accompagnato dalle note solenni della Banda Musicale di Costano. La mattinata ha preso il via a Costano, per proseguire presso i Monumenti ai Caduti di Ospedalicchio, Via Roma e Piazza Mazzini, per concludersi presso il Municipio.

“La partecipazione delle scuole - si legge in una nota dell’amministrazione - ha assunto un valore particolarmente importante: i pensieri e gli elaborati realizzati dai bambini e dagli studenti rappresentano un contributo prezioso alla costruzione di una memoria collettiva che non si limita alla commemorazione, ma diventa occasione di confronto, consapevolezza e crescita. L’Amministrazione comunale di Bastia Umbra esprime soddisfazione per la partecipazione crescente che accompagna questa ricorrenza, rivolgendo un particolare ringraziamento alle scuole, agli insegnanti, agli studenti e alle famiglie, alla Banda Musicale di Costano e a tutti coloro che hanno contribuito all’organizzazione della giornata e ai cittadini che hanno preso parte alle commemorazioni”.