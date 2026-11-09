Nella mattinata del 9 novembre, si è tenuto in Prefettura un incontro con i vertici provinciali delle Forze di Polizia, convocato dal Prefetto di Perugia, Paolo Canaparo, a seguito dei fatti recentemente verificatisi nel Comune di Perugia e, in particolare, a San Sisto, dove nei giorni scorsi una decina di persone sarebbe stata coinvolta in una violenta colluttazione nei pressi del centro commerciale Il Triangolo. I partecipanti, descritti da alcuni presenti come cittadini sudamericani probabilmente in stato di ebbrezza, si sarebbero affrontati per poi allontanarsi prima dell'arrivo delle pattuglie. Sul posto sono intervenuti Carabinieri, Polizia di Stato e Guardia di Finanza. Al momento non risultano persone accompagnate al pronto soccorso o refertate.

Nel corso della riunione si è deciso di intensificare ulteriormente i servizi di controllo da parte delle Forze di Polizia, allo scopo di rafforzare l’azione di prevenzione, con particolare riguardo alle zone di S.Sisto e Fontivegge. Sono inoltre in corso di valutazione provvedimenti sanzionatori nei confronti degli esercizi pubblici coinvolti. “Gli episodi avvenuti durante le scorse notti sono inaccettabili e meritano la massima attenzione. Sono stati rafforzati i controlli di polizia ed è stata avviata una approfondita analisi delle aree cittadine che richiedono una maggiore vigilanza, con l’obiettivo di attuare un modello di intervento sempre più efficace”. “Ringrazio le Forze di Polizia per essere prontamente intervenute e aver individuato i responsabili, che sono stati già segnalati all’Autorità giudiziaria” ha dichiarato il Prefetto Canaparo.