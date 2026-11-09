Quattro persone denunciate e undici attività commerciali controllate. È il bilancio dei controlli effettuati dalla Polizia di Stato di Perugia sulle attività di noleggio di veicoli senza conducente, per verificare il rispetto degli obblighi di comunicazione dei dati dei contratti stipulati.

Le verifiche hanno interessato il territorio provinciale e sono state condotte dal personale della Divisione Polizia Amministrativa e di Sicurezza, della Divisione Anticrimine della Questura di Perugia e del Commissariato di pubblica sicurezza di Foligno. Al termine degli accertamenti sono emerse alcune irregolarità legate all'omessa comunicazione dei dati previsti dalla normativa. Le violazioni riscontrate hanno portato al deferimento all'Autorità giudiziaria di quattro persone.

L'obbligo, introdotto dall'articolo 17 del decreto legge 113/2018, riguarda i titolari delle attività di autonoleggio senza conducente, che devono trasmettere al Centro elaborazione dati del Ministero dell'Interno le informazioni relative ai contratti stipulati.

La comunicazione avviene attraverso il portale Cargos (Car Renter Guardian Operation System) e deve contenere sia i dati identificativi del cliente, ricavati dal documento di identità esibito al momento del noleggio, sia quelli relativi al veicolo. L'invio deve essere effettuato al momento della stipula del contratto e, comunque, con congruo anticipo rispetto alla consegna del mezzo.

Si tratta di una procedura pensata per rafforzare le attività di prevenzione del terrorismo e il contrasto a particolari forme di criminalità organizzata e associativa.

Attraverso il sistema, infatti, i dati comunicati dagli esercenti vengono confrontati con quelli presenti negli archivi del Ministero dell'Interno, comprese eventuali segnalazioni delle Forze di polizia e provvedimenti dell'Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza. Qualora emergano elementi potenzialmente rilevanti, il Centro elaborazione dati invia un'allerta agli uffici o ai comandi competenti, che possono così avviare gli opportuni controlli.

Sono esclusi dall'obbligo i contratti relativi ai servizi di mobilità condivisa, come il car sharing.

La normativa attribuisce particolare importanza a questo adempimento, considerato uno strumento utile per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. La sua inosservanza costituisce reato ed è punita con l'arresto fino a tre mesi oppure con un'ammenda fino a 206 euro.