Un numero di WhatsApp trovato su un volantino informativo si è trasformato in una richiesta di aiuto decisiva. È così che, alla fine dello scorso ottobre, una donna ha trovato il coraggio di segnalare alla Polizia Locale di Corciano la situazione di violenze e maltrattamenti che avrebbe subito all'interno delle mura domestiche. Per paura che il marito potesse scoprire il suo tentativo di chiedere aiuto, la donna aveva chiesto di comunicare esclusivamente per iscritto e di ricevere un intervento riservato, inizialmente senza fornire le proprie generalità.

La segnalazione è stata presa in carico tempestivamente e ha permesso un intervento congiunto degli agenti della Polizia Locale e dei Carabinieri della Stazione di Castel del Piano. Rassicurata dagli operatori, la donna ha successivamente deciso di identificarsi, raccontando quanto stava vivendo e consegnando anche documentazione fotografica.

Da qui sono partite le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Perugia, che avrebbero consentito di ricostruire un quadro di condotte violente e vessatorie che si sarebbero protratte dal 2019 e avrebbero coinvolto la moglie e la figlia minorenne. Secondo quanto emerso dagli accertamenti, le condotte contestate comprenderebbero violenze fisiche, aggressioni psicologiche, denigrazioni, minacce e percosse, accompagnate da un controllo esclusivo sulla gestione economica della famiglia e sugli spostamenti della donna.

Al termine delle indagini, considerata la gravità dei fatti e il concreto e attuale pericolo di reiterazione dei reati, la Procura ha richiesto una misura cautelare. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Perugia ha accolto la richiesta, disponendo la custodia cautelare in carcere per un uomo di 31 anni, indagato per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate. Il provvedimento è stato eseguito dai Carabinieri della Stazione di Castel del Piano. Il 31enne è stato condotto in carcere, dove resta a disposizione dell'Autorità giudiziaria.