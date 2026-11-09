Un furgone rubato, una targa parzialmente contraffatta e diversi strumenti da scasso. È quanto hanno scoperto i Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Perugia durante un intervento in località Colombella, che si è concluso con il fermo di indiziato di delitto di un uomo di 42 anni, gravemente indiziato, allo stato degli atti, del reato di ricettazione.

L'intervento è scattato dopo una segnalazione relativa alla presenza di un furgone sospetto nella zona. I militari, giunti tempestivamente sul posto, hanno avviato le ricerche del mezzo, riuscendo a individuarlo poco dopo. Il conducente avrebbe tentato di sottrarsi al controllo.

Nel corso delle successive attività di polizia giudiziaria, i Carabinieri hanno sottoposto l'uomo a perquisizione personale e il veicolo a perquisizione. All'interno sono stati rinvenuti diversi arnesi atti allo scasso, grimaldelli e apparati radio portatili.

Per il possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli, fattispecie prevista dall'articolo 707 del Codice penale, il 42enne è stato inoltre denunciato in stato di libertà.

Gli ulteriori accertamenti hanno permesso di appurare che il furgone presentava una targa parzialmente alterata attraverso l'applicazione di nastro adesivo nero. Il mezzo è risultato rubato lo scorso ottobre a Gualdo Cattaneo, in provincia di Perugia, e regolarmente denunciato.

Considerato il concreto pericolo di fuga e in presenza dei presupposti previsti dalla legge, i Carabinieri hanno quindi proceduto al fermo di indiziato di delitto nei confronti dell'uomo.

Al termine delle formalità di rito, su disposizione del pubblico ministero di turno della Procura della Repubblica di Perugia, il 42enne è stato accompagnato presso la Casa circondariale di Perugia Capanne, dove rimane a disposizione dell'Autorità giudiziaria.