Sul delicato tema della sanità umbra, anche in vista del nuovo Piano socio sanitario regionale, scende in campo il Cimo, il sindacato dei dirigenti medici, attraverso il segretario regionale Marco Coccetta, che è anche segretario regionale Cida Umbria. Sotto la lente ci sono in primis la mancanza di interlocuzione politica con la Regione Umbria e la necessità di fare piena chiarezza sulle nomine dei responsabili delle strutture complesse universitarie nelle aziende ospedaliere di Perugia e Terni.

Coccetta richiama l’attenzione sulle criticità ancora irrisolte del sistema sanitario regionale, mentre si attende che il nuovo Piano sanitario regionale venga definito nei suoi contenuti e nelle sue scelte organizzative.

“Se da una parte siamo riusciti a sistemare gli aspetti tecnici legati al contratto collettivo nazionale, dall’altra registriamo una grave carenza di interlocuzione sul piano politico”, afferma Coccetta.

Manca confronto con la presidente Proietti

“Il primo problema è proprio la mancanza di un confronto stabile tra i sindacati della dirigenza sanitaria e chi ha la responsabilità politica delle scelte. Da quando si è insediata, abbiamo incontrato la presidente della Regione Stefania Proietti, che mantiene la delega alla sanità, una sola volta”. Una situazione che, secondo Cimo Umbria, rischia di pesare sulle decisioni strategiche per il futuro della sanità regionale. “La sanità rappresenta oltre l’80% del bilancio regionale ed è un settore che richiede competenze specifiche, attenzione costante e una dedizione pressoché totale”, sottolinea Cocetta. “Il fatto che una responsabilità così impegnativa sia concentrata nelle mani della presidente della Regione, chiamata contemporaneamente a occuparsi di tutte le altre questioni di governo, può aver contribuito a determinare questa carenza di interlocuzione. Ma il vero problema non è soltanto la mancanza di confronto. Sono soprattutto le questioni che continuano a rimanere senza risposte”.

Il nodo liste d'attesa

Il segretario regionale ricorda come le organizzazioni sindacali abbiano cercato in più occasioni di aprire un dialogo con la parte politica. “Come intersindacale abbiamo tentato due volte di instaurare un’interlocuzione. L’ultima occasione è stata la richiesta di un’audizione congiunta in Terza Commissione consiliare, alla quale però la parte politica non si è presentata. Abbiamo quindi potuto confrontarci soltanto con la Commissione. Riteniamo che questo non sia sufficiente rispetto alla complessità delle questioni che devono essere affrontate”. Tra queste, Cimo indica innanzitutto il problema delle liste d’attesa e le condizioni di crescente difficoltà nelle quali si trova a operare il personale sanitario.

“I medici e tutti i professionisti sanitari hanno già dato moltissimo e in tanti casi sono arrivati quasi allo stremo”, evidenzia Coccetta. “Non si può pensare di risolvere il problema delle liste d’attesa semplicemente comprimendo i tempi delle prestazioni o chiedendo agli stessi professionisti di effettuare, nel medesimo tempo, un numero sempre maggiore di visite ed esami. Penso ai pronto soccorso, ormai strangolati dai carichi di lavoro, e ai colleghi delle radiologie, che non riescono più a fronteggiare la domanda neppure attraverso le liste aggiuntive. Servono risposte strutturali e un’organizzazione profondamente diversa”.

La medicina territoriale

In questo quadro, per il sindacato diventa centrale il ruolo della medicina territoriale, uno dei temi che dovranno trovare risposte concrete nel nuovo Piano sanitario regionale. “Si parla da anni di rafforzamento del territorio e di strutture sanitarie di prossimità, ma ancora oggi non è chiaro chi dovrà lavorare all’interno delle nuove strutture, con quali modalità e secondo quale modello organizzativo”, osserva Coccetta. A questo si aggiungono, secondo Cimo, iniziative regionali sulle quali sarebbe mancato un adeguato coinvolgimento dei rappresentanti dei medici. “Un esempio è l’attivazione del numero unico 116 117. Non abbiamo ricevuto informazioni sufficienti su come sarà organizzato il servizio, su chi vi opererà e soprattutto su chi risponderà ai cittadini e con quali modalità. Sono questioni che riguardano direttamente il funzionamento del sistema sanitario e sulle quali il confronto con i professionisti dovrebbe essere imprescindibile”.

I primari universitari

L’altro fronte sul quale Cimo Umbria annuncia particolare attenzione è quello delle nomine dei responsabili delle strutture complesse universitarie nelle Aziende ospedaliere di Perugia e Terni. “Abbiamo assistito alla ridefinizione e alla riorganizzazione delle strutture e, contemporaneamente, alle nomine nelle strutture complesse universitarie delle due Aziende ospedaliere, una ospedaliero-universitaria e l’altra in convenzione con l’Università”, spiega Coccetta.

“Si tratta di nomine proposte dal rettore e formalmente effettuate dalle direzioni generali delle aziende. Proprio per questo è fondamentale che siano rispettati tutti i criteri previsti e che le scelte tengano nella massima considerazione le competenze cliniche e assistenziali dei professionisti individuati”. Il segretario regionale Cimo ricorda che nell’ultima convenzione era stato espressamente inserito il principio della valutazione del profilo clinico-assistenziale dei candidati chiamati a ricoprire questi incarichi. “Ci auguriamo naturalmente che questo criterio sia stato pienamente rispettato”, afferma Coccetta. “Ma non ci limiteremo a un auspicio. Vigileremo affinché sia possibile verificare che le necessarie valutazioni siano state effettivamente compiute e prese in considerazione. Non escludiamo di procedere anche attraverso un accesso agli atti, per acquisire tutti gli elementi utili a comprendere le modalità con le quali sono state effettuate le scelte”.

Per Cimo Umbria, la questione non riguarda soltanto le procedure di nomina, ma investe direttamente le responsabilità nella gestione della sanità pubblica e la qualità dell’assistenza garantita ai cittadini. “Chi ha effettuato queste nomine dovrà assumersene la responsabilità rispetto alla futura funzionalità delle strutture”, avverte Coccetta. “Le direzioni generali dovranno rispondere delle proprie scelte alla politica e la politica, a sua volta, dovrà risponderne ai cittadini. Il rettore viene eletto dal mondo accademico e risponde al mondo accademico. Chi governa la sanità pubblica, invece, trae la propria legittimazione dal voto dei cittadini e a loro deve rendere conto delle decisioni assunte e delle conseguenze che queste producono sull’assistenza”.

"Sulla sanità ripristinare confronto politico serio"

“Abbiamo visto quanto la sanità sia diventata determinante anche nelle scelte elettorali”, conclude il segretario regionale di Cimo Umbria. “Per questo chiediamo che venga finalmente ripristinato un confronto politico serio e continuativo con le organizzazioni sindacali della dirigenza sanitaria e che sulle nomine universitarie venga garantita la massima trasparenza. Il nostro obiettivo è tutelare la professionalità dei medici, il corretto funzionamento delle strutture e, soprattutto, il diritto dei cittadini umbri a ricevere un’assistenza sanitaria di qualità”, conclude il segretario Cimo Umbria.