Quasi un incidente mortale a settimana: è questa la triste media delle tragedie stradali avvenute lungo le strade dell’Umbria nel 2026. Con l’assurda morte del 21enne Diego Bruno, investito su un marciapiede all’alba di ieri a Terni, sale a 43 il numero delle vittime degli incidenti stradali nella regione dall’inizio dell’anno. In tutto il 2025 erano state 36.

Un bilancio drammatico, che ha spinto la Regione dell’Umbria ad intervenire con una nota sulla necessità di una riflessione profonda sulla sicurezza stradale e sulla necessità di rafforzare ogni possibile azione di prevenzione.

La presidente Stefano Proietti evidenzia: “È un incremento di vittime che non possiamo accettare e al quale dobbiamo fare tutto il possibile per porre fine. La morte di Diego Bruno, un ragazzo che avrebbe compiuto 21 anni tra pochi giorni, ci lascia sgomenti e profondamente addolorati. Una giovane vita spezzata mentre stava semplicemente tornando a casa, una tragedia che colpisce tutta la nostra comunità. A nome mio, della Giunta regionale e dell’intera comunità regionale esprimo il profondo cordoglio alla famiglia, agli amici e a tutte le persone che gli hanno voluto bene”.

Ti potrebbe anche interessare: Travolto a 21 anni mentre tornava a casa, Terni piange la morte di Diego

“Quarantatré vittime in poco più di dieci mesi - prosegue la presidente della Regione - sono un numero impressionante, dietro al quale ci sono persone, famiglie distrutte, affetti spezzati e comunità profondamente ferite. Abbiamo il dovere, come istituzioni, di trasformare questo dolore in prevenzione, educazione stradale, attenzione alle condizioni delle infrastrutture e una responsabilità condivisa da parte di tutti. Ogni vita perduta sulla strada è una sconfitta per l’intera collettività. La sicurezza stradale deve essere una priorità permanente. La Regione Umbria continuerà a fare la propria parte, in collaborazione con gli enti locali e con tutte le istituzioni competenti, per promuovere la cultura della prevenzione e della sicurezza.

Oggi, però, il nostro primo pensiero - conclude la Proietti - è rivolto a Diego e ai suoi cari, ai quali ci stringiamo con profondo affetto e partecipazione. Non possiamo e non dobbiamo abituarci a queste tragedie”.

Ti potrebbe anche interessare: Vittime sul lavoro: in Umbria calano i morti, ma infortuni +5,8%



